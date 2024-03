Valérie Plante contre Sophie Brochu ? Mélanie Joly ? Pablo Rodriguez ? Michel Leblanc ? L’équipe de Valérie Plante a commandé un sondage pour savoir quelle serait la performance de la mairesse face à divers adversaires potentiels, a appris La Presse. Et la liste est surprenante.

Projet Montréal, la formation politique de la mairesse, se prépare pour le prochain scrutin municipal, prévu dans un an et demi.

« Avez-vous plutôt une bonne opinion, plutôt une mauvaise opinion ou vous ne connaissez pas les personnalités suivantes ? », demande le questionnaire virtuel de la firme Léger, dont nous avons obtenu copie. Le sondage énumère ensuite les noms d’une série de personnalités montréalaises en vue : la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, son collègue des Transports Pablo Rodriguez, l’ex-PDG d’Hydro-Québec Sophie Brochu en premier lieu.

Suivent le chef de l’opposition Aref Salem, le patron de la Chambre de commerce Michel Leblanc et l’ex-maire Denis Coderre. La popularité du candidat défait à la mairie Balarama Holness, de l’ex-cheffe libérale Dominique Anglade et de l’homme d’affaires Alexandre Taillefer est aussi testée.

Vendredi soir, La Presse a pu confirmer que le sondage avait été commandé par Projet Montréal. Le cabinet de Valérie Plante n’a pas voulu faire de commentaire.

Jean-Marc Léger, président de la firme du même nom, n’a pas voulu confirmer l’identité de son client. « Après vérification, c’est bien un sondage Léger et il n’y a pas [de question qui teste les] intentions de vote », s’est-il borné à dire.

Aref Salem et Michel Leblanc gardent la porte ouverte

Alors que les deux premières années du mandat de Valérie Plante sont déjà dans son rétroviseur depuis l’automne dernier, les rumeurs vont bon train quant à la personne qui tentera de lui ravir l’hôtel de ville en novembre 2025.

La place du challenger est actuellement occupée par Aref Salem, qui a succédé à Denis Coderre à la tête du principal parti d’opposition au conseil municipal, Ensemble Montréal. Lors de son élection, M. Salem avait déclaré qu’il occupait les fonctions de façon intérimaire.

Le mois dernier, en point de presse, il assurait que le parti tiendrait « une course [à la direction] en bonne et due forme », mais refusait de dire s’il serait lui-même candidat. « J’ai eu quelques appels, j’ai eu quelques personnes intéressées », avait assuré M. Salem.

On a déjà 57 % de la population de Montréal qui veut un changement. Je pense qu’on est rendus au bout du rouleau avec l’administration Plante. Aref Salem, chef intérimaire d’Ensemble Montréal

Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain depuis 2009, n’a pas écarté l’idée de se lancer contre la mairesse.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d’une conférence de presse en 2022

« Je sais que mon nom circule. Il y a beaucoup de frustration vis-à-vis de l’administration en place. Je ne suis donc pas surpris », a-t-il affirmé tard vendredi soir, par message texte. « Il est encore bien tôt pour conclure quoi que ce soit. »

J’adore mon travail à la Chambre [de commerce du Montréal métropolitain] et je me vois très bien continuer quelques années encore, tant que j’aurai la confiance de la communauté d’affaires et de mon conseil d’administration. Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Dominique Anglade, dont le nom circulait en début d’année, a déjà exclu de se présenter : « Non, ça ne m’intéresse pas, la mairie de Montréal, et non, je ne serai pas candidate », avait-elle tranché au 98,5 FM le mois dernier. Son entourage assurait tard vendredi soir que son état d’esprit n’avait pas changé depuis et rappelait que sa résidence se trouve à Westmount.

Denis Coderre lorgne maintenant le poste de Mme Anglade à la tête du Parti libéral du Québec (PLQ). Après sa seconde défaite comme candidat à la mairie de Montréal, en novembre 2021, il avait affirmé qu’il se retirait de la vie politique.

Sophie Brochu n’a pas répondu à un courriel tardif de La Presse. Ces dernières années, elle a souvent été identifiée comme une résidante de Bromont.

Les priorités testées

Le sondage Léger était toujours en cours vendredi.

En plus des questions pour tester la popularité de diverses personnalités, le coup de sonde s’attarde aussi à l’opinion des répondants sur le travail de la mairesse de Montréal.

« Trouvez-vous que les caractéristiques suivantes s’appliquent à la mairesse de Montréal Valérie Plante ? », demande le sondeur avant d’énoncer une liste : « Tenir ses promesses », « Gestion efficace des crises », « Présence sur le terrain », « Force de caractère » et « Collaboration avec les autres paliers gouvernementaux », entre autres.

Le sondage teste aussi le niveau de satisfaction du public quant au travail de l’administration municipale en matière de lutte contre les changements climatiques, de langue française, de fluidité de la circulation, d’itinérance et de propreté.