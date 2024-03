Le phénomène des taxis illégaux perdure à l’aéroport Montréal-Trudeau, du moins si on se fie aux agents de surveillance. Une trentaine de constats d’infraction viennent d’y être remis pendant une opération durant laquelle à peine 50 véhicules ont été fouillés.

C’est ce que révèle un bilan paru jeudi de l’organisme Contrôle routier Québec, qui a mené le 24 février dernier un blitz de surveillance auprès des chauffeurs effectuant du « transport rémunéré » en tous genres, de concert avec Aéroports de Montréal (ADM).

Au total, un peu plus de 50 véhicules transportant des passagers ont été interceptés au cours de la journée, qui était un samedi. Du total, six véhicules ont été saisis, alors que six conducteurs ont quant à eux vu leur permis de conduire être suspendu pour une durée minimale de sept jours.

C’est toutefois le nombre de constats d’infraction remis qui frappe le plus. Les autorités ont en effet remis 30 constats aux quelque 50 chauffeurs interceptés, ce qui représente approximativement 60 % de leur nombre.

Bref, le fléau est loin de s’essouffler. En mars 2023, La Presse avait révélé que les infractions répertoriées se multipliaient par centaines à l’aéroport pour déplorer la présence de ces « taxis illégaux ». En cause : des chauffeurs parfois harcelants, qui cherchent à frauder l’usager en augmentant le prix de façon arbitraire.

Quelque 660 évènements du genre avaient été signalés en 2022. Et en 2023 seulement, près de 1700 cas ont été répertoriés, en plus de 650 constats d’infractions émis et plus de 150 véhicules non autorisés identifiés.

« Petit groupe de récalcitrants »

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a depuis resserré les règles, en imposant des amendes salées aux chauffeurs non, pouvant aller de 250 $ à 5000 $, voire 10 000 $ selon la gravité de la situation. ADM a de son côté augmenté le nombre d’agents de sécurité dans les secteurs visés, soit principalement au débarcadère des arrivées de Montréal-Trudeau. Ces équipes devraient être bonifiées en 2024.

Parmi les infractions constatées lors de l’opération du 24 février, Contrôle routier Québec et ADM affirment avoir surtout observé des chauffeurs ou des véhicules non qualifiés par la loi, mais aussi des individus non autorisés par ADM à se trouver sur les lieux.

Par voie de communiqué de presse, l’organisme représentant les contrôleurs routiers a précisé que « la présence de taxis illégaux sur le site aéroportuaire a considérablement diminué à la suite » des modifications réglementaires adoptées par la ministre. Le groupe fait toutefois valoir que cette opération « s’est avérée nécessaire afin de joindre un petit groupe de chauffeurs récalcitrants ».

De passage à l’aéroport au début janvier, La Presse avait d’ailleurs été sollicitée par plusieurs chauffeurs non autorisés. Selon nos informations, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a également dû intervenir à quelques reprises à l’aéroport pour des conflits entre chauffeurs, au cours des derniers mois.