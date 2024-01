Deux mois après sa livraison, un immeuble de 114 appartements consacrés aux itinérants au centre-ville de Montréal est occupé à moins de 20 % de sa capacité.

Ce qu’il faut savoir La construction du Christin, un projet de 114 logements destinés aux itinérants, a été finalisée fin novembre.

Deux mois plus tard, seules 21 unités sont occupées.

Les organismes à l’origine du projet font valoir qu’il faut du temps pour sélectionner les locataires et faire signer les baux.

Le Christin, situé près de l’UQAM, est l’un des plus grands projets résidentiels destinés à sortir des gens de la rue au Québec. Dans les derniers jours, le voisinage s’est toutefois étonné de voir peu de circulation dans l’immeuble, alors que la crise de l’itinérance fait rage.

Dimanche, le mercure est descendu sous les -13 °C et les refuges débordent. Les sans-abri « couchent dans notre édifice et font leurs besoins dans nos corridors », a écrit un résidant du secteur à La Presse.

« L’immeuble de 114 logements a été livré la dernière semaine de novembre 2023 », a indiqué Julien Serra, de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). C’est cet organisme qui était chargé de la construction. « À ce jour, 21 logements sont occupés, 15 baux sont en cours de signature et 25 dossiers sont complets et acceptés. Le processus de recrutement suit son cours. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Un logement du Christin

La SHDM a ensuite transféré la gestion du Christin à l’Accueil Bonneau. Cet organisme n’a pas voulu commenter la situation.

En septembre dernier, la patronne de l’Accueil Bonneau indiquait toutefois à La Presse que les premiers locataires arriveraient à court terme. « On s’attend à ce que ça soit cet automne, affirmait Fiona Crossling, en entrevue. On n’a pas de date exacte, mais on aimerait que ça soit le plus vite possible. On est en discussion avec les partenaires pour les références, on est en discussion avec les résidants de nos propres immeubles qui seraient prêts à déménager. »

« Le processus prend du temps »

L’Accueil Bonneau a « débuté la sélection des locataires début décembre », une fois le chantier terminé, selon la SHDM. Le processus prend toutefois du temps : comme tous les locataires « bénéficient du programme de Supplément au loyer permettant aux résidants de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger », l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) doit approuver les dossiers.

En plus, « pour ce type de clientèle, il peut être difficile de réunir tous les papiers nécessaires au dossier [preuve de revenus, adresse, etc.] », a continué M. Serra.

La SHDM est en étroite relation avec l’Accueil Bonneau pour suivre le recrutement des locataires afin d’optimiser l’occupation du bâtiment tout en ayant un processus rigoureux. L’occupation est à ce jour conforme aux prévisions. Julien Serra, de la SHDM

Le Christin double l’offre de logements de l’Accueil Bonneau et doit accueillir des gens prêts à vivre avec une plus grande autonomie, mais qui ont toujours besoin d’un accompagnement psychosocial. Des intervenants de l’Accueil Bonneau seront sur place.

L’intérieur de l’immeuble est divisé en deux sections. D’un côté, de petits studios d’une superficie de 21,6 m⁠2 (environ 230 pi⁠2) avec coin cuisine et salle de bains, destinés à des hommes seuls. De l’autre, des unités un peu plus grandes de 25,8 m⁠2 (environ 280 pi⁠2) à 37 m⁠2 (environ 400 pi⁠2), comptant une ou deux chambres, qui pourront être partagées par deux personnes, hommes ou femmes, couples ou colocataires.

Près de 23,5 millions de dollars ont été investis dans le projet.

Selon le dernier dénombrement du gouvernement du Québec, effectué en 2022, le nombre de personnes itinérantes dans les rues de Montréal s’élève à 4690. Il était de 3149 personnes lors de l’exercice précédent, effectué en 2018. Ces données « demeurent des nombres estimés et sont certainement inférieures au nombre réel de personnes en situation d’itinérance », précisait le rapport.

Avec Valérie Simard, La Presse