L’incendie de la Place d’Youville et les sept décès qui s’y sont produits ont entraîné le déclenchement de multiples enquêtes.

L’immeuble du Vieux-Montréal où sept personnes sont mortes dans un violent incendie, l’hiver dernier, vient d’être mis en vente.

Émile Benamor, le propriétaire des lieux, demande tout près de 3 millions pour la carcasse du bâtiment parti en fumée.

« EMPLACEMENT ! EMPLACEMENT ! EMPLACEMENT ! Grand terrain avec d’une superficie de 5158 pc bien situé au cœur du Vieux-Montréal dans le site patrimonial de la Place de la fondation de Montréal », indique la fiche immobilière, qui ne fait pas mention des sept morts.

« L’immeuble a subi des dommages importants à la suite de l’incendie qui s’est déclaré le 16 mars 2023, continue la fiche. Le nettoyage du site et la reconstruction de l’immeuble sont obligatoires. »

L’avocat d’Émile Benamor a commenté la mise en vente, pour 2,95 millions. « Ça demeure l’un des plus beaux terrains en ville, a indiqué lundi Me Alexandre Bergevin. Malheureusement, il vient avec une histoire sordide. »

L’incendie de la Place d’Youville et les sept décès qui s’y sont produits ont entraîné le déclenchement de multiples enquêtes. La présence de logements en location court terme et l’aménagement d’issues de secours ont notamment été remis en cause.

L’automne dernier, La Presse a révélé que le principal suspect de la police dans cette affaire était un meurtrier échappé de prison depuis 2019.