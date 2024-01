De vives tensions ont déchiré en coulisse les acteurs du transport en commun de la métropole l’an dernier, paralysant même le financement de la Société de transport de Montréal (STM) pendant un mois.

C’est ce qu’a révélé l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, lundi, à l’occasion du témoignage du patron de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

L’organisation a retenu pendant tout le mois de mai 2023 ses transferts aux opérateurs de transport en commun, totalisant des millions de dollars, parce que ceux-ci tardaient à fournir certaines données. C’est l’ARTM qui récolte tous les revenus liés à la vente d’abonnements et de billets.

« Il y a eu retenue des [paiements aux] quatre organismes publics de transport en commun pendant un mois et par la suite ça s’est réglé avec des interventions politiques pour faire en sorte qu’on puisse disposer des données », a reconnu Benoit Gendron, directeur général de l’ARTM.

Cette décision a déclenché la colère de la STM. « Je tiens à exprimer ma grande inquiétude quant au manque de transparence et d’ouverture que démontre votre organisation à notre égard », a écrit la directrice générale Marie-Claude Léonard, dans une lettre obtenue par l’opposition officielle à l’hôtel de ville, via l’accès à l’information. Le document est daté du 25 mai dernier. « La retenue du montant provisoire du mois de mai […] est injustifiée et occasionne des défis de gestion de la trésorerie et des coûts de financement inutiles. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard

« Votre décision de retenir le versement provisoire ne respecte pas les mécanismes de collaboration que nous avons convenus », ajoutait la lettre.

La STM assurait avoir fourni toutes les informations nécessaires. Ce n’était pas l’avis de l’ARTM. « L’exemple que je donne souvent : on connaît le nombre de personnes qui circulent sur le REV [piste cyclable] Saint-Denis, mais on ne connaissait pas le nombre de personnes qui empruntaient la ligne [de bus] 31 sur la rue Saint-Denis », a rapporté M. Gendron.

Le patron de l’ARTM a assuré que les relations s’étaient grandement améliorées entre son organisation et les opérateurs de transport en commun.

« Il y a une nette amélioration », a-t-il dit, devant le conseil municipal. « Disons qu’on a traversé, dans les premières années de la nouvelle gouvernance, des périodes plus tumultueuses. Mais je pense que tout ça est derrière nous. L’ensemble des acteurs doivent travailler de concert pour trouver des solutions aux enjeux de financement. »

« Pendant qu’on se chicane, ça fait l’affaire d’autres personnes », a-t-il ajouté.