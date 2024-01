Le mercure est reparti à la baisse jeudi après le cocktail météo de mercredi qui a amené beaucoup de neige et d’eau sur la chaussée.

Après l’eau et la neige, gare à la glace

Après la neige et la pluie, place à la glace. La Ville de Montréal appelle la population à la prudence, particulièrement sur les trottoirs, où plusieurs surfaces sont encore extrêmement glissantes malgré le travail intensif des arrondissements.

« Notre préoccupation demeure les trottoirs glacés. C’est encore très inégal sur le territoire, donc tout le monde doit être extrêmement prudent. Et on demande aux gens de nous signaler les secteurs plus problématiques », affirme le porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin.

Ses équipes s’attendaient depuis mercredi à une apparition soutenue de glace en matinée, le mercure étant reparti à la baisse jeudi après le cocktail météo de mercredi qui a amené beaucoup de neige et d’eau sur la chaussée. « Il y a plusieurs arrondissements qui ont refait un tour cette nuit sur leurs trottoirs pour s’assurer qu’ils étaient en bonne condition. Et s’il faut repasser encore, on va le faire », promet M. Sabourin.

Le tout survient alors que les 19 arrondissements de la métropole ont entrepris leurs opérations de chargement de la neige au cours de la nuit. Celle-ci devrait s’échelonner sur au moins quelques jours et pourrait être perturbée par la prochaine bordée de neige attendue samedi.

Un autre système qui traverse le centre des États-Unis et remontera les Grands Lacs devrait arriver au Québec dans la nuit de vendredi à samedi. C’est une autre bordée d’une quinzaine de centimètres qui est attendue, selon Environnement Canada. De faibles quantités de neige et de pluie devraient aussi s’inviter d’ici là, jeudi et vendredi.

À ce stade-ci, on ignore encore si la glace a occasionné plus de bris d’équipements municipaux. Environ 15 % d’entre eux sont généralement abîmés durant une opération de chargement.

Des ambulanciers sur le qui-vive

Chez Urgences-Santé, le superviseur aux interventions Jean-Mari Dufresne s’est quant à lui dit jeudi « préoccupé » par la situation.

« En ce moment, la plupart des chemins, des trottoirs et des routes sont relativement glacés, donc il y a toujours un risque. On demande vraiment aux gens d’être vigilants. Il vaut mieux être cinq minutes en retard à un rendez-vous que de ne pas s’y rendre », soutient-il.

Urgences-Santé recommande aux citoyens – et plus particulièrement aux personnes âgées – de rester à la maison si cela est possible. Le port de crampons sous les souliers est aussi suggéré pour les plus vulnérables, afin d’éviter les chutes. « Si vous voyez quelqu’un chuter, commencez par aller voir la personne avant d’appeler le 911 », ajoute M. Dufresne.

D’après les données de la Santé publique de Montréal, le tiers des aînés de 65 ans et plus fait une chute chaque année. Et parmi les personnes qui font une chute, environ quatre sur dix doivent être hospitalisées.

Ainsi, en 2021, 6800 aînés montréalais avaient été hospitalisés à la suite d’une chute. Près de 275 d’entre eux ont alors succombé à leurs blessures. Sur son site web, la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) offre d’ailleurs plusieurs conseils de prévention pour éviter les blessures liées à la glace.