Le cocktail météo qui a commencé à déferler sur le Québec promet de comporter son lot de défis, notamment sur les routes de la province, mais sa composante enneigée a fait le bonheur des grands et moins grands mardi soir.

Ce qu’il faut savoir De nombreuses personnes ont profité de la bordée de neige de mardi soir à Montréal pour s’amuser à l’extérieur. Le cocktail météo devait prendre forme dans la nuit de mardi à mercredi, avec des précipitations qui se transformeront en pluie. La Ville de Montréal a invité la population à prioriser les transports en commun et le télétravail. Certaines écoles ont annoncé dès mardi leur fermeture ce mercredi – d’autres doivent prendre leur décision en matinée.

« C’est son activité préférée », lance Chris, peu après que son garçon, Kai, deux ans et demi, a glissé dans une piste improvisée par le père, équipé d’une pelle et d’un traîneau.

La petite famille – la mère, Jisoo, complète le trio – souhaitait profiter autant que possible du manteau blanc qui recouvrait le parc Médéric-Martin, dans Ville-Marie, avant que la pluie ne se mette de la partie. « Je ne pense pas que la neige va rester bien longtemps », avance Chris.

Si, toutefois, les conditions demeurent aussi belles, glissades et forts de neige sont dans les cartons pour ce mercredi. Du reste, le cocktail météo qui s’annonce ne l’inquiète pas trop : « J’avais déjà prévu travailler de la maison, de toute façon. »

Mahée Lapointe, 16 ans, déambulait quant à elle dans les rues du quartier, photographiant un immeuble de la rue Hochelaga qui se dessinait parmi d’épais et nombreux flocons.

« C’est beau », laisse-t-elle tomber, tout sourire, tenant pour acquis que les cours à son école secondaire seraient suspendus ce mercredi.

« On va le savoir avec certitude en matinée seulement », nuance-t-elle toutefois.

Non loin, le parc Walter-Stewart était pratiquement désert au passage de La Presse. Seules Noémie et Marilou Simard occupaient l’espace – la première accompagnée de sa chienne, Luna. « Elle adore jouer dans la neige », lance Noémie, qui ne s’en fait pas outre mesure avec ce que réserve dame Nature ce mercredi.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La bordée de neige n’a pas empêché ce cycliste d’enfourcher sa monture…

Idem pour sa sœur : « Mon boss m’a offert de travailler de la maison, mais j’ai refusé, je vais aller au bureau. Avec les transports en commun, je ne pense pas que la tempête posera problème », avance Marilou.

Dans Rosemont–La Petite-Patrie, bon nombre de personnes ont sillonné la piste multifonctionnelle de l’ancien chemin des Carrières en ski de fond.

« Cocktail » météo

Les précipitations sous forme de neige ont commencé en fin d’après-midi, à Montréal, et ont perduré en soirée, interrompues seulement par de courts moments d’accalmie. « Ça devrait transitionner en pluie verglaçante au cours de la nuit et se changer en pluie en matinée », a fait savoir Dominic Martel, météorologue d’Environnement Canada. Jusqu’à 20 millimètres de pluie sont attendus ce mercredi à Montréal.

C’est surtout le sud du Québec et la grande région de Montréal, en plus de quelques municipalités de la péninsule gaspésienne, qui seront touchés par ce cocktail météo.

La « limite de là où il y aura du verglas » devrait se situer quelque part entre Trois-Rivières et Québec, où on n’attendait que de la neige. Plus à l’est et au nord, des chutes de neige substantielles de l’ordre de 20 à 40 cm couplées à de forts vents étaient à prévoir.

Vent et neige, c’est également ce qui a causé des maux de tête à bien des automobilistes de la région métropolitaine importunés par la poudrerie, mardi soir. « Sur l’autoroute 40, de Repentigny jusqu’au lac Saint-Pierre, la visibilité était quasi nulle par endroits, et elle était réduite en Outaouais également », affirme M. Martel. Un accident est par ailleurs survenu sur le boulevard Robert-Bourassa, en plein centre-ville.

La Ville à pied d’œuvre

La Ville de Montréal, craignant des moments difficiles sur les routes, a demandé à la population de prioriser ce mercredi les transports en commun et de favoriser le télétravail. « On invite ceux qui peuvent travailler de la maison à rester chez eux », a demandé Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville, en point de presse mardi au centre-ville.

Plus de 1000 employés municipaux se sont mis à l’ouvrage dès le début de la tempête hivernale, mardi soir, avec comme « obsession » de rendre les trottoirs praticables dès que possible, surtout aux abords des axes de transports en commun et des services d’urgence.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La Ville de Montréal a annoncé mettre à l’ouvrage plus de 1000 employés municipaux dès mardi soir.

Petites roches abrasives et sel fondant étaient au menu et risquent de le rester. « On ne va pas lésiner sur les quantités, a-t-il dit. On s’attend à d’abord recevoir de la neige, puis de fortes quantités de pluie, et on verra s’il s’agira de grésil ou de pluie verglaçante. »

Les différents types de précipitations obligeront toutefois les responsables municipaux à s’adapter aux conditions changeantes.

Certaines portions de trottoirs pourraient être difficilement praticables pendant un certain temps avant le passage des employés municipaux.

Hydro-Québec et les écoles

Hydro-Québec se préparait mardi soir à d’éventuelles pannes d’électricité en raison de ces prévisions météorologiques. « Plus de 400 équipes seront mobilisées et prêtes à intervenir », indique Ouali Fodil, porte-parole de la société d’État. Tard en soirée mardi, seuls 2600 foyers étaient plongés dans le noir.

Sur sa page Facebook, la société d’État a offert quelques conseils aux citoyens pour se préparer en cas d’interruption de courant. Elle recommande notamment de « recharger les piles des appareils électroniques afin de pouvoir les utiliser pour travailler ou se divertir durant la panne ».

Pour la plupart des écoliers et leurs parents, il faudra garder l’œil mercredi matin sur les consignes des établissements. Nombre d’entre eux, dont le centre de services scolaire de Laval, ont fait savoir qu’une décision serait prise le matin même.

Sur la Côte-Nord, le centre de services scolaire de l’Estuaire n’a pas fait attendre sa décision, annonçant dès mardi la fermeture de ses écoles pour le lendemain. Le cégep de Sept-Îles a également annoncé que ses locaux seraient fermés ce mercredi.

Une autre tempête samedi ? Environnement Canada affirme surveiller un système dépressionnaire qui devrait traverser le sud du Québec au cours du week-end. « On n’aura probablement pas le même genre de cocktails, affirme toutefois le météorologue Dominic Martel. On voit plus de la neige. » En Gaspésie, cependant, des mélanges de précipitations pourraient survenir dans la nuit de samedi à dimanche. « C’est encore incertain », dit-il. Pour le sud et le centre du Québec, samedi sera la journée où la neige sera la plus abondante, avec de maigres quantités résiduelles attendues dimanche.