La mairesse de Montréal a exprimé l’appui de son administration aux grévistes du secteur public, mardi au conseil municipal, décrivant le débrayage actuel comme une « grève des femmes ».

Pour la première fois, Valérie Plante a pris clairement position dans le conflit qui oppose le gouvernement du Québec à des centaines de milliers de ses employés.

« Ma pensée aujourd’hui va à celles et ceux qui veulent avoir les meilleures conditions possibles pour assurer le bien-être et la qualité de vie de nos tout-petits, de nos moyens, de nos grands et de nos aînés », a-t-elle dit.

« J’ai envie de dire à tous ceux et celles qui sont présentement en moyens de pression que nous sommes derrière elles et eux », a affirmé la mairesse, dans une déclaration inopinée devant le conseil municipal. « On leur souhaite un joyeux temps des Fêtes et surtout, on est derrière elles et eux pour trouver une solution le plus rapidement possible. »

« J’ai envie de définir la grève actuelle comme étant une grève des femmes », a ajouté Mme Plante. « C’est beaucoup des femmes qui occupent ces milieux plus traditionnellement plus féminins. »

Elle a été largement applaudie par les élus du conseil municipal.