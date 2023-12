Les changements climatiques nuisent à la propreté de Montréal, a déploré lundi l’administration Plante, qui dit chercher une solution au problème.

Les pluies hivernales qui se multiplient en raison du réchauffement planétaire font ressortir la saleté dans les rues.

« On est toujours comme dans une période de printemps », a déploré Maja Vodanovic, élue au comité exécutif, au conseil municipal. « On vient de ramasser la neige, maintenant il y a de la pluie qui est tombée et on voit toute la saleté qui était en dessous qui ressort. […] Il y a probablement quelque chose qu’on va devoir faire avec la gestion des poubelles en cette période de changements climatiques. »

Les citoyens et les visiteurs doivent aussi se conscientiser davantage, a souligné Mme Vodanovic. « Il y a vraiment des poubelles un peu partout que les gens jettent par terre, a-t-elle dit. On le voit et moi aussi ça me désole. »

L’élue répondait aux questions de l’élu d’opposition Jim Beis, qui critiquait la propreté de plusieurs rues de la métropole. Les Montréalais « sont en droit de s’attendre à une qualité de service irréprochable », a-t-il fait valoir.