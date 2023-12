L’administration Plante s’est dite « déçue » par l’absence de développement de l’ancien Hôpital chinois de Villeray, quatre ans après qu’elle ait acquis le bâtiment.

Le projet de logements sociaux prévu dans cet immeuble (désaffecté depuis plus d’une décennie) n’a jamais vu le jour. Montréal l’a acheté en 2019 pour 4 millions pour y faire aménager 35 à 55 logements sociaux. Il est situé au coin des rues Saint-Denis et Faillon.

« Le citoyen peut être déçu. L’arrondissement peut être déçu. Nous sommes déçus », a affirmé le responsable de l’habitation, Benoit Dorais, au conseil municipal, qui blâme le manque de financement de la part de Québec. « Ce qu’il faut réussir à faire, c’est de convaincre le gouvernement du Québec de mettre en place des programmes qui ont de la visibilité. C’est ça qui est important. »

L’organisme communautaire responsable du projet, le Romel, avait déjà dénoncé au printemps dernier le manque de fonds pour transformer l’ex-hôpital. « Notre objectif demeure le même, c’est de développer le site pour répondre aux besoins du quartier », avait expliqué son directeur, Mazen Houdeib, au Journal de Montréal. « Il n’y a pas d’argent. »

« Mais on ne reste pas les bras croisés, parce qu’en ce moment on achète des terrains, on achète des bâtiments à convertir, on achète certains bâtiments qu’on est capables de sortir du marché spéculatif, a-t-il continué.

M. Dorais était questionné par l’élue d’opposition Mary Deros, qui rapportait l’impatience des locataires du quartier qui peinent à se trouver des logements à bas coût.