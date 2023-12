La mairesse de Montréal « va bien » au lendemain d’un malaise survenu en pleine conférence de presse, a assuré mercredi le numéro 2 de son administration.

Valérie Plante avait déjà indiqué qu’elle avait été vue par un médecin et qu’elle se portait mieux, mardi après-midi.

« Je vous rassure : elle va bien », a réitéré mercredi matin Luc Rabouin, qui lui a parlé mardi soir. « Par mesure préventive, elle va diminuer le rythme de ses activités au cours des prochains jours et elle va reprendre par la suite. »

« Évidemment, on va rester en contact étroit » avec elle, a continué M. Rabouin. « Valérie, on t’envoie tout notre soutien et sache que tu peux compter sur ton équipe. »

Pendant qu’elle répondait en anglais à la question d’un journaliste, mardi, Mme Plante s’est arrêtée de parler pendant une dizaine de secondes, avant de se laisser glisser par terre en disant qu’elle ne se sentait pas bien.

Ses collaborateurs ainsi que des agents de sécurité sont immédiatement intervenus auprès d’elle, alors qu’elle se trouvait au sol.

Après environ cinq minutes, la mairesse a quitté les lieux en marchant, soutenue par des membres de son personnel.

Valérie Plante venait de répondre aux questions des médias pendant 20 minutes, sur des sujets tels que les campements de sans-abri, les pannes du REM, l’OCPM et le déneigement des pistes cyclables.

Avec Isabelle Ducas