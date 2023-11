Un trajet « plus rapide et direct » bloqué par CDPQ Infra

Tous ceux qui se perdent à travers des passages souterrains compliqués entre le REM et le métro ne s’en doutent pas, mais il existe un trajet presque moitié plus court et beaucoup plus simple entre les deux réseaux.

Seul problème : il est difficilement accessible, en raison des décisions de CDPQ Infra. Aucune signalisation ne l’indique dans une direction, alors qu’il se bute à une porte verrouillée dans l’autre.

Le raccourci, mode d’emploi PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE En sortant du REM, faites abstraction des indications pour le métro Bonaventure et sortez par l’autre extrémité du quai.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Montez l’un des quatre escaliers, en suivant toujours les indications pour la Place Bonaventure

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Après la montée, vous passerez à travers ces portes. Elles s’ouvrent pour passer du REM au métro, mais pas dans l’autre direction… du moins pour l’instant. Tournez immédiatement à droite en sortant des portes.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Descendez ces escaliers mécaniques et…

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE … parcourez ce corridor de brique pour arriver directement à la station de métro Bonaventure. 1 /5









Cet « accès plus rapide et direct » devait pourtant être « offert aux futurs usagers, entre la station du REM de la gare Centrale et la station de métro Bonaventure », promettait CDPQ Infra en 2017. « On va s’assurer que cet accès serve dans les deux directions », disait à l’époque le porte-parole Jean-Vincent Lacroix. Il devait même être accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le raccourci part de l’extrémité sud du quai du REM à la gare Centrale, passe par Place Bonaventure et suit un long corridor en ligne droite jusqu’à la station Bonaventure. L’auteur de ces lignes a effectué ce trajet en 2 minutes et 37 secondes, contre 4 minutes et 1 seconde en passant par le chemin officiel via la gare Centrale, beaucoup plus tortueux.

CDPQ Infra n’a pas expliqué pourquoi sa décision de 2017 ne s’était jamais concrétisée. « À l’heure actuelle, seulement une sortie est prévue vers la Place Bonaventure à partir de la station gare Centrale du REM », a indiqué la porte-parole Emmanuelle Rouillard-Moreau, par courriel. « L’accès principal de cette station se fait via la Salle des pas perdus à la gare Centrale. Ainsi, la signalétique actuelle est réfléchie en ce sens. »

« Ce serait très facile à solutionner »

À la Place Bonaventure, on ne comprend pas pourquoi ce passage demeure fermé.

« Ce serait très facile à solutionner pour donner un accès plus fluide entre le REM et le métro », a dit Richard Hylands, propriétaire de la Place Bonaventure à travers son entreprise Kevric. Pourquoi ça n’a pas encore été fait ? « C’est un mystère. Je n’ai pas la réponse. » Il n’y a pas de problème de conformité quant aux normes du bâtiment, à sa compréhension.

Au cœur du problème : les portes situées entre le quai du REM et la Place Bonaventure, maintenues verrouillées dans une direction par CPDQ Infra. Car le trajet passe par la propriété de CDPQ Infra, puis de la Place Bonaventure, puis de la Société de transport de Montréal (STM).

« Arrêtez de vous renvoyer la balle », a lancé Sarah Doyon, de l’organisme de défense des utilisateurs des transports en commun Trajectoire Québec. « Assoyez-vous tout le monde autour de la table et entendez-vous pour qu’on puisse offrir aux usagers et usagères ce lien-là direct, simple, facile. Et bien identifié, je vous en prie. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Quai de la station Gare Centrale du REM.

C’est l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui doit coordonner le transport collectif à Montréal.

« L’accès sud du quai du REM est considéré comme une sortie uniquement, a indiqué Séléna Champagne, responsable des communications de l’organisation. Le passage se fait uniquement dans un sens en raison de la présence de portes coupe-feu et d’une aire de refuge incendie. » L’ARTM n’est toutefois pas propriétaire des lieux.

Long détour pour les fauteuils roulants

« L’ARTM se concentre présentement sur le développement d’une solution technique pour améliorer l’accessibilité universelle pour se déplacer entre le REM et la station Bonaventure », a ajouté Mme Champagne. « Tout dépendant de la solution technique qui sera retenue, il n’est donc pas impossible qu’il y ait des changements dans les parcours à plus long terme. »

Car ce trajet devait aussi faciliter la vie des personnes à mobilité réduite, lors de son annonce en 2017. « On va s’assurer que cet accès […] soit accessible universellement. Il va y avoir des ascenseurs », indiquait le porte-parole Jean-Vincent Lacroix au journal Métro.

Il fallait voir si techniquement, c’est possible. Et dans les derniers mois, on a réalisé que c’est un accès qui pouvait être intégré au projet. Jean-Vincent Lacroix, porte-parole de CDPQ Infra, en 2017

« Ça fait partie du coût global du projet », ajoutait-il.

Six ans plus tard, les utilisateurs de fauteuils roulants sont forcés de sortir à l’extérieur, de parcourir plusieurs centaines de mètres et de traverser la rue De la Gauchetière pour passer d’un réseau à l’autre.

Ce n’est pas la première fois que la complexité du parcours entre la gare Centrale et la station de métro Bonaventure fait les manchettes.

L’absence de signalisation adéquate avait causé bien des maux de tête aux utilisateurs à la fin de l’été dernier, au moment du lancement du REM. Un étudiant en graphisme de Concordia avait toutefois pris les choses en main et investi 50 $ pour concevoir, faire fabriquer et installer ses propres panneaux de signalisation. L’ARTM avait ensuite pris le relais.