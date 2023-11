Un controversé projet de site de consommation supervisée dans l’arrondissement du Sud-Ouest vient d’être autorisé par les autorités de santé publique, selon l’organisme responsable.

La Maison Benoit-Labre a reçu un feu vert pour l’ouverture de « deux cubicules de consommation supervisée sécuritaires », où les toxicomanes pourront s’injecter, sniffer ou fumer des substances illégales. « Des mesures de sécurité et un suivi renforcé » seront mis en place, a assuré l’organisme dans un communiqué.

Ce volet du projet nécessitait une autorisation de la directrice de santé publique de Montréal, Mylène Drouin.

Le projet, situé juste à côté du Marché Atwater, vise surtout à fournir « 36 studios destinés aux personnes en situation d’itinérance, qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance et de santé mentale », toujours selon la Maison Benoit-Labre.

Le mois dernier, des parents d’une école primaire située tout près avaient demandé à Québec de bloquer le projet. « On veut que le ministre [Lionel] Carmant voie qu’il n’y a aucune acceptabilité sociale », avait affirmé Jean-François Gauvin, parent de deux enfants qui fréquentent l’école Victor-Rousselot. « Il va y avoir une clientèle dangereuse qui va être ici. Ça n’a pas de bon sens d’avoir des enfants à côté de toxicomanes et de personnes avec des problèmes de santé mentale. »

« C’est sûr qu’on est déçus », a ajouté mercredi M. Gauvin, en entrevue téléphonique avec La Presse. « On considère encore » aller devant les tribunaux pour faire annuler l’autorisation, a-t-il ajouté.

En octobre, le ministre Lionel Carmant avait défendu le projet. « Il y a des gens qui ont des besoins. Nous, on est là pour aider ces gens-là, pas les faire disparaître », déclarait-il. « J’aimerais dire à tous les Québécois de faire attention au “pas dans ma cour”. »

L’installation de la Maison Benoit-Labre devrait ouvrir ses portes en janvier 2024. « Ce sont des bonnes nouvelles », a affirmé la directrice générale de l’organisme, Andréane Désilets. « Je pense que c’est une bonne nouvelle pour notre communauté de façon large. Est-ce que ça soulève des craintes ? Bien sûr. Et on va être à l’écoute de ça. »

« On a fait un pas et on va continuer à avancer avec notre communauté », a-t-elle ajouté.