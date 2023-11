« Le problème de gestion à l’OCPM doit être résolu immédiatement », a dit M me Plante, vendredi après-midi à l’hôtel de ville.

La mairesse Valérie Plante demandera lundi au conseil municipal de mettre en tutelle l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) et de destituer sa présidente actuelle, Isabelle Beaulieu.

Le financement de l’organisme sera également gelé jusqu’à nouvel ordre, en raison de la crise de confiance actuelle envers ses dirigeants.

« Le problème de gestion à l’OCPM doit être résolu immédiatement », a dit Mme Plante, vendredi après-midi à l’hôtel de ville, à la suite de la comparution d’Isabelle Beaulieu devant les élus de la Commission sur les finances et l’administration.

« Le lien de confiance est rompu », a souligné la mairesse. « On va faire un ménage en profondeur. »

La vérificatrice générale de la Ville se penchera sur l’administration de l’OCPM afin de faire la lumière sur les allégations de mauvaise utilisation des fonds publics, a rappelé Mme Plante.

Si cette enquête de la vérificatrice conclut qu’Isabelle Beaulieu a commis une « faute grave », elle pourrait ne pas avoir droit à son indemnité de départ, équivalent à un an de son salaire de 160 000 $, a expliqué Robert Beaudry, conseiller municipal responsable de l’OCPM.

La prédécesseure de Mme Beaulieu, Dominique Ollivier, s’est aussi défendue devant la Commission vendredi, après avoir été accusée de mauvaise gestion lors de son passage à la tête de l’organisme, entre 2014 et 2021. Mme Ollivier a démissionné lundi de son poste de présidente du comité exécutif de Montréal à la suite de la controverse.

Selon le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Aref Salem, la mairesse Plante devrait exclure son ex-numéro deux du caucus de son parti, Projet Montréal. « Si l’administration Plante veut conserver la crédibilité qu’il lui reste, c’est la chose à faire, a-t-il dit en point de presse. Vol de temps, gestion arbitraire, laxisme : les révélations entourant Dominique Ollivier, qui n’a rien fait pour corriger sa mauvaise gestion malgré les avertissements de la Vérificatrice générale en 2017, sont scandaleuses. »