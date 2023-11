Budget de Montréal L’incertitude plane toujours pour le transport collectif

L’incertitude plane toujours sur les coupes dans le métro et les autobus de la métropole. La Société de transport de Montréal (STM) dit avoir fait « tout son possible » pour épargner le service, mais devra attendre encore pour avoir une idée de ses revenus. On sait toutefois déjà que la Ville déboursera 715 millions l’an prochain pour le transport collectif en général, un bond de 48 millions par rapport à 2023.