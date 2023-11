Le 405, rue de l’Inspecteur, dans Griffintown, où devrait prendre racine le plus important projet de l’UTILE

L’organisme pour l’implantation du logement étudiant UTILE mise sur la station du REM prévue à Griffintown, en lançant le plus important projet de son histoire à proximité de l’emplacement censé abriter celle-ci.

Près de 300 appartements et studios devraient remplacer à terme un atelier mécanique situé près de l’intersection de la rue Notre-Dame et du boulevard Robert-Bourassa, au sud du centre-ville de Montréal. Un projet – baptisé « Le Cardinal » – d’environ 90 millions et qui culminera à 18 étages.

ILLUSTRATION ACDF ARCHITECTURE Illustration du projet de résidence étudiante de l’UTILE où on aperçoit, à l’arrière-plan à droite, la structure ferroviaire qui devrait accueillir la station Griffintown–Bernard-Landry

« On est à un jet de pierre de la station Griffintown–Bernard-Landry, qui devrait voir le jour prochainement. C’est l’un des seuls sites à Montréal où l’on va avoir un accès direct à tous les établissements d’enseignement universitaires », a expliqué Laurent Levesque, patron de l’UTILE, en entrevue téléphonique. « C’est un lieu qui va pouvoir accueillir des étudiants de toutes les universités. »

La station du REM à Griffintown a été ajoutée aux plans de CDPQ Infra en 2018. L’organisation a décidé de la construire après la mise en service du réseau, ce qui complique singulièrement le projet.

CDPQ Infra a annoncé cette station pour 2023, puis pour 2024. L’échéance est maintenant reportée à 2027, faisant craindre que cette station soit simplement abandonnée, d’autant qu’elle ne serait située qu’à 800 mètres de la gare Centrale. « Nous en sommes au stade de poursuivre les études de constructibilité », a dit CDPQ Infra l’été dernier.

INFOGRAPHIE LA PRESSE La station Griffintown–Bernard-Landry du REM devrait entrée en service en 2027.

Le projet à approuver

Mais l’UTILE n’attendra pas la station du REM pour aller de l’avant. « Ce projet-là va n’avoir aucune difficulté à trouver preneur », même si le projet de CDPQ Infra est retardé, a dit M. Levesque.

« On est à 200 mètres de l’École de technologie supérieure, qui a de très importants besoins de logement », a-t-il ajouté. L’établissement a refusé 800 personnes dans ses résidences cette année, a rapporté la directrice des communications de l’UTILE, Élyse Tanguay. « C’est colossal », a-t-elle souligné.

Le bâtiment comprendra « une mixité de tailles de logements, comme tous nos projets », a ajouté M. Levesque. « Notre intention, c’était de trouver une approche architecturale qui fait un trait d’union entre le centre-ville très moderne et le caractère plus industriel de Griffintown. Et de contribuer à l’entrée de ville sur Bonaventure. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE On est à un endroit assez pivot pour faire un projet avec une architecture phare. Laurent Levesque, patron de l’UTILE

Un ancien presbytère abritant jusqu’à récemment une petite école privée sera conservé. La nouvelle construction n’occupera pas l’entièreté du site – qui comprend notamment une section à proximité de la structure ferroviaire permettant aux trains de sortir de la Place Bonaventure. Cette zone pourrait être verdie.

Le projet a déjà traversé plusieurs étapes d’approbations municipales, mais doit être présenté officiellement aux élus de l’arrondissement du Sud-Ouest cette semaine. Ils devront approuver – ou pas – une modification au plan d’urbanisme.

« L’augmentation de la hauteur et de la densité du site au Plan d’urbanisme permettra la densification d’un site sous-utilisé et bénéficiant d’une excellente desserte en transport collectif et actif, puisque celui-ci est localisé à moins de 20 minutes de toutes les universités montréalaises », ont indiqué les fonctionnaires dans leurs documents de présentation. « Aucun stationnement automobile n’est prévu dans le projet. »