Le consul honoraire du Bénin à Montréal appelle les autorités à faire toute la lumière sur l’abandon de l’une de ses compatriotes sur un trottoir d’Ahunstic, à la fin du mois de septembre.

Luc Isidore Takpa a confirmé que la femme au centre de cette affaire, révélée mardi par La Presse, est une ressortissante du Bénin arrivée au Canada il y a cinq ou six ans. Il s’agit d’une mère de deux enfants.

« Je suis choqué, c’est sûr. Je suis surpris et choqué. Honnêtement, ce sont mes premiers sentiments en tant qu’être humain », a expliqué M. Takpa en entrevue téléphonique. Le consul honoraire a appelé le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) à « aller jusqu’au bout » de son investigation sur cette situation.

Il a rapporté qu’elle venait d’être transférée de l’hôpital vers un centre de réadaptation. Il n’a pas obtenu de détails précis sur son état de santé. Selon nos informations, elle souffre toujours d’une grave paralysie.

Luc Isidore Takpa

« On doit être très prudents dans nos démarches pour ne pas porter de jugement, a-t-il ajouté. Je crois profondément que nous sommes dans un pays de justice. Je suis au Canada depuis plus de 25 ans. Je suis convaincu que les autorités concernées vont faire leur travail et que justice va être rendue. »

La femme au centre de cette affaire, que La Presse s’abstient d’identifier, a été arrêtée devant une école primaire d’Ahuntsic le 26 septembre vers 15 h 30. Elle tentait, en violation d’une décision de justice, d’entrer en contact avec l’un de ses enfants.

Après avoir été maitrisée et menottée par les policiers, la dame s’est plaint de ne plus sentir ses membres et d’être incapable de bouger. Elle a tout de même été déposée, une heure plus tard, sur le trottoir devant son HLM du même quartier.

Elle y est restée plus d’une heure avant qu’une ambulance arrive à la rescousse. Urgences-Santé a expliqué que l’appel avait été mal priorisé en raison d’informations incomplètes données par les citoyens qui ont signalé le 911.

La Presse a révélé mercredi que les trois policiers impliqués dans l’abandon de la dame sur un trottoir ont été arrêtés pour voies de faits graves et non-assistance à personne en danger par le BEI au cours de l’enquête. Il s’agit d’une démarche très rare.