Projet Montréal, le parti de Valérie Plante, tentera de reprendre la mairie de l’arrondissement Île-Bizard-Sainte-Geneviève à l’aide d’un cadre du domaine du génie-conseil.

Ghassan Baroudi veut prendre le relais de l’ex-maire local Stéphane Côté, dans le cadre de l’élection partielle du 17 décembre prochain. M. Côté a démissionné à la fin de l’été pour des motifs personnels.

« L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, c’est plus qu’un arrondissement : ce sont des citoyennes et citoyens passionnés dans un milieu de vie unique », a affirmé M. Baroudi, selon un communiqué diffusé par Projet Montréal. J’ai hâte d’aller à leur rencontre et d’échanger sur leurs défis et leurs ambitions pour notre arrondissement. Je crois fermement à la vision de Projet Montréal qui est axée sur des milieux de vie à échelle humaine et verts. »

M. Baroudi n’en est pas à sa première tentative de représenter ses concitoyens. Il a été candidat indépendant aux élections locales en 2017, avant de se présenter en 2021 sous les couleurs du Mouvement Montréal de Balarama Holness. L’an dernier, il a donné 100 $ à Ensemble Montréal, les adversaires de Projet Montréal.

« Ghassan Baroudi est impliqué auprès de Projet Montréal depuis 2016 et il est profondément engagé dans sa communauté », a précisé la porte-parole de Projet Montréal, Virginie Gagnon, face à ces informations. « M. Baroudi adhère profondément aux valeurs de Projet Montréal et se présente aujourd’hui avec notre équipe parce qu’il est convaincu par les choix de notre administration. »

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève est l’arrondissement le moins populeux de Montréal, avec moins de 20 000 habitants.

En 2021, les électeurs de l’arrondissement ont congédié leur maire précédent, Normand Marinacci, par une marge d’environ 15 points de pourcentage. Ce dernier siégeait sous la bannière de Projet Montréal.

Ensemble Montréal a déjà dévoilé que c’est un policier à la retraite, Doug Hurley, qui tenterait de garder la mairie dans son giron.