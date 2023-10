Le ton continue de monter dans le dossier du financement du transport collectif. Les maires et mairesses du Grand Montréal déplorent maintenant le « silence radio » du gouvernement depuis le dépôt de leur contre-offre, la semaine dernière, au moment où l’adoption des budgets municipaux est imminente.

« C’est silence radio de la part du gouvernement et de la ministre des Transports. Aucune contre-offre, aucun téléphone, aucune conversation. On est extrêmement inquiets. […] On se sent acculés au pied du mur », a martelé mardi la mairesse Valérie Plante, lors d’une conférence de presse tenue dans les locaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Plante

À nouveau, Mme Plante était accompagnée mardi de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, du maire de Laval, Stéphane Boyer, de la mairesse de Mercier, Lise Michaud.

On vit un sentiment d’injustice. Tout le monde est supposé de contribuer à la tarte, mais là, un des pâtissiers n’est pas là. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Les municipalités, qui déplorent le « désengagement » du gouvernement en matière de mobilité, ont déjà proposé que Québec assume à court terme 75 % du déficit de l’année 2024, estimé à 532 millions. Leur demande formelle au gouvernement se chiffre ainsi à 400 millions seulement pour l’an prochain.

Selon nos informations, Québec préparerait toujours une contre-offre de plus de 200 millions pour 2024, mais n’aurait pas l’intention d’aller jusqu’à 300 millions. Or, selon les villes, une aide inférieure à 300 millions pour 2024 entraînerait de nombreuses coupes de services dans le métro, qui devrait fermer après 23 h, et sur les réseaux d’autobus.

« En ce moment, on doit fonctionner avec des hypothèses. Et on ne peut pas être rigoureux si on n’a pas des chiffres devant nous », a de son côté fait valoir Catherine Fournier.

Au cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, on rétorque qu’il est faux de dire qu’aucune conversation n’a lieu. « Les différents cabinets sont en discussion constamment », affirme le directeur des communications, Maxime Roy, en rappelant que la ministre et les élus municipaux « étaient assis ensemble vendredi » lors d’une rencontre portant initialement sur Mobilité Montréal.

« David contre Goliath »

Stéphane Boyer, lui, déplore que les villes soient mises « dans une situation où elles doivent négocier en quelques jours des milliards de dollars ». « On ne joue pas à armes égales. On est David contre Goliath », a-t-il tonné, accusant le gouvernement de refiler aux villes « le fardeau » du financement.

« De notre côté, sur les couronnes, c’est impensable de demander aux citoyens de payer pour un transport collectif qu’ils n’ont pas actuellement », a enfin jugé la mairesse Michaud.

Bref, ce dossier continuera de faire couler beaucoup d’encre, à moins d’une entente rapide, au cours des prochains jours. À Québec, Mme Guilbault devrait réagir à cette nouvelle sortie des élus municipaux plus tard mardi, depuis la colline parlementaire.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Guilbault

« Si on met tout l’argent dans les déficits des sociétés de transport collectif, on le prend où ? Je coupe où ? Dans le logement, dans la sécurité publique ? […] C’est comme si plus on met d’argent, plus on nous en demande. Ça ne peut pas fonctionner comme ça », avait-elle jugé vendredi.

Officiellement, la dernière offre de Mme Guilbault revient à éponger 20 % des déficits des sociétés de transport – avec une aide de 502,8 millions sur cinq ans. La Presse a toutefois révélé la semaine dernière que Québec ferait prochainement une nouvelle offre aux sociétés de transport du Grand Montréal, faisant passer de 150 à plus de 200 millions de dollars son aide pour 2024.

Chose certaine : il apparaît encore ardu de trouver un terrain d’entente, d’autant que les deux parties ne s’entendent même pas sur le calcul du déficit. Le gouvernement est en effet d’avis que les sociétés de transport le surestiment d’environ 100 millions. Un flou demeure aussi quant à l’utilisation de la nouvelle taxe sur l’immatriculation dans le Grand Montréal : les municipalités veulent utiliser la cagnotte pour développer du réseau alors que le gouvernement s’attendait plutôt à ce qu’elle serve à réduire le déficit.

Avec Tommy Chouinard