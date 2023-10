Vieux-Montréal

Un train qui fait grincer des dents

Le bruit n’est pas qu’un enjeu pour le Réseau express métropolitain (REM). Les voies ferrées traversant le Vieux-Montréal sont aussi de plus en plus contestées, la population vivant à proximité ayant triplé depuis 15 ans. Un mois après le déraillement d’un train de marchandises, des résidants et des commerçants demandent un meilleur entretien de la voie ou encore une révision des horaires de passage pour limiter les nuisances.