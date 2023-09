Près de 20 000 coureurs sont attendus ce week-end pour la 31e édition du Marathon Beneva de Montréal, ce qui risque de compliquer les déplacements de l’est vers l’ouest. L’administration Plante appelle les résidants à opter pour le transport collectif, alors que le service sera bonifié dans le métro.

« On veut que notre métropole vibre au son des souliers de course et non pas des klaxons », explique à La Presse le porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin, qui avait convié les médias mardi pour faire le point sur l’évènement prévu samedi et dimanche.

Environ 19 000 coureurs ainsi que 1000 bénévoles et des milliers de spectateurs sont attendus ce week-end. Samedi, pour la tenue des épreuves de 1, 5 et 10 kilomètres, le secteur du parc Maisonneuve sera à éviter de 6 h 30 à midi. Dimanche, pour le demi-marathon et le marathon, les coureurs partiront de l’Expo 67 sur l’île Sainte-Hélène pour traverser l’île par Saint-Laurent jusqu’à Rivière-des-Prairies.

Les coureurs reviendront ensuite par l’axe Saint-Joseph jusqu’à la 16e Avenue, pour ultimement rejoindre le parc Maisonneuve et l’Esplanade du Parc olympique.

M. Sabourin prévient d’emblée que « dimanche, les déplacements en voiture vont être particulièrement difficiles de l’est vers l’ouest ». « Il y aura des points de passage comme l’autoroute 40, l’avenue Viger, la rue Sherbrooke, la rue des Carrières et le viaduc Van Horne, mais on s’attend à un volume élevé dans ces coins-là », soutient-il.

Pour éviter le trafic et la congestion, l’idéal pour les automobilistes, ajoute le porte-parole, sera de partir avant 6 h 30 et le départ du marathon, puis de revenir après la fin de celui-ci, vers 16 h.

Service augmenté dans le métro

D’ailleurs, « tout le monde devrait considérer le transport collectif, donc de se déplacer en autobus ou en métro », ajoute M. Sabourin. La Société de transport de Montréal (STM) a déjà indiqué qu’elle bonifiera son service sur la ligne jaune et la ligne verte pour prévoir l’achalandage important vers et depuis le départ du marathon. La Société invite les usagers à acheter leurs billets d’avance pour réduire les files d’attente.

Sur le réseau routier, les autres entraves à la circulation seront néanmoins minimisées pour éviter le pire, soutient la Ville. Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera notamment ouvert dans les deux directions, le ministère des Transports ayant annulé les fermetures prévues en raison du marathon.

Le pont Jacques-Cartier demeurera également entièrement ouvert durant toute la fin de semaine. « Globalement, on s’est aussi assurés qu’il n’y a pas de conflits entre nos travaux municipaux et le parcours du marathon », dit M. Sabourin.

Quant aux Montréalais qui habitent sur le parcours du marathon, ceux-ci ont déjà été avertis par la poste qu’ils devront déplacer leur véhicule à l’extérieur du parcours durant l’évènement, sous peine de remorquage à leurs frais. Au total, la Ville soutient que tout près de 61 000 dépliants détaillant chaque fermeture ont été remis aux logements concernés, en plus d’une campagne de communication en ligne et dans divers médias.