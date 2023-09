Quelque 4000 Montréalais ont pu mettre la main samedi et dimanche sur un petit morceau de l’histoire, à savoir un rivet de l’ancien pont Champlain, qui entame ces jours-cis le dernier droit vers sa déconstruction complète.

« On avait 4000 pièces grosso modo à distribuer, et on les a toutes distribuées. Les gens ont super bien répondu à notre invitation, on est vraiment très contents », a expliqué dimanche la porte-parole des Ponts Jacques Cartier et Champlain, Nathalie Lessard.

Son groupe a tenu samedi et dimanche une opération de distribution de 4000 rivets, d’énormes clous qui servaient à l’époque à joindre les composants d’acier du pont. Dès 9 h 30 dimanche, même sous la pluie, des centaines de curieux patientaient pour récupérer l’un des quelques milliers de rivets du pont. La même chose s’était aussi produite la veille.

À l’époque, le rivet devait être chauffé pour pouvoir ensuite être inséré dans les trous et en venir à se solidifier, explique Mme Lessard. Les rivets distribués samedi et dimanche étaient d’ailleurs accompagnés d’un avertissement indiquant qu’ils peuvent contenir des traces de peinture au plomb, qui ont été atténuées par une couche protectrice de vernis.

« C’est vraiment intéressant d’un point de vue historique, puisqu’on n’utilise plus ce type de pièce aujourd’hui, on prend plutôt des boulons avec des écrous. Autrement dit, ça date vraiment de l’époque de la construction du point, vers la fin des années 50. Le pont avait ensuite été ouvert à la circulation en 1962 », poursuit la porte-parole.

Le vieux pont Champlain avait été mis hors service en 2019, lorsqu’il a été remplacé par une nouvelle nouvelle infrastructure de 4,4 milliards, qui relie aujourd’hui Montréal à Brossard.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Dès 9 h 30, sous la pluie, piétons comme automobilistes patientaient pour récupérer l’un des quelques milliers de rivets du pont qui sont offerts en souvenir, à L’Île-des-Sœurs.

Mme Lessard a aussi rappelé dimanche que l’ancien pont Champlain a joué un rôle majeur dans le développement économique de Montréal et de sa banlieue, même si elle a été en proie à des problèmes au cours de ses dernières années de vie utile.

La structure poursuit d’ailleurs sa déconstruction depuis déjà plusieurs mois. « Ce n’est pas tout à fait terminé, mais on est à environ 96 % de l’échéancier global, donc ça va très bien là aussi. On vise la fin janvier 2024 pour avoir tout terminé, donc on devrait être dans les temps sans problème », soutient la gestionnaire.

Celle-ci soutient que les derniers mois de déconstruction seront en réalité davantage « de la démobilisation ». « Il y a par exemple des jetées qui avaient été érigées et qu’il faut ramasser. Sur la structure comme telle, les seuls éléments qui restent, ce sont des éléments qu’on souhaite conserver », conclut-elle.

Avec La Presse Canadienne