L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans l’ouest de Montréal, aura son propre centre aquatique d’ici 2026, a annoncé vendredi la mairesse de Montréal.

Le projet a connu de faux départs au fil des années, mais cette fois devrait être la bonne. La Ville de Montréal a trouvé son entrepreneur, signera le contrat dans les prochains jours et le chantier pourrait s’ouvrir « dans les prochaines semaines ».

« Il va y avoir une magnifique piscine avec huit couloirs », a dit Valérie Plante vendredi avant-midi, en conférence de presse. « C’est un investissement important. On parle de 62,4 millions. Ce sont des infrastructures coûteuses, il faut se le dire […], mais ça en vaut la peine. »

En plus de la piscine semi-olympique, le complexe aquatique comptera aussi « un bassin récréatif avec pataugeoire et jeux d’eau ainsi qu’une salle multifonctionnelle et des espaces communs », explique la Ville de Montréal. Il sera situé dans le cœur de Pierrefonds, près de la bibliothèque municipale.

PHOTO FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL Un rendu architectural du futur complexe aquatique de Pierrefonds

« Vous ne pouvez même pas imaginer la fierté que j’ai ce matin », a dit Jim Beis, le maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. « Nos citoyens et citoyennes nous demandent de telles installations depuis de nombreuses années. Je sais à quel point ils ont hâte d’avoir enfin accès à des activités aquatiques intérieures à proximité de leur résidence. »

Le projet avait déjà fait l’objet d’une annonce préliminaire en 2018. Le complexe aquatique devait alors inclure une piscine de 10 couloirs, coûter 43 millions et être inauguré en 2021.