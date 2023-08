L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) veut faciliter l’utilisation de ses distributrices de billets, qui ont connu des ratées dans les stations du Réseau express métropolitain (REM) depuis son ouverture. De nouvelles mesures verront le jour dès vendredi.

Une option d’achat multiple de billets unitaires sera par exemple dorénavant offerte aux usagers. Des guichets temporaires vendront aussi à partir de maintenant des billets unitaires « pré-encodés » valides pour un titre deux passages, tous modes AB, soit dans les zones de Montréal, Laval et Longueuil.

Pour aider à la compréhension, des affiches seront également installées dans les files d’attente pour choisir son titre de transport « avant d’arriver » à la distributrice, affirme l’ARTM.

« Nous travaillons également sur l’ouverture des billetteries aux terminus Brossard et Panama, ce qui n’était pas possible lors de la période de travaux en vue de l’ouverture du réseau. Lorsque les équipes techniques du REM nous donneront le feu vert, ce sera fait rapidement », mentionne la conseillère aux communications de l’organisation, Séléna Champagne.

Depuis quelques semaines « il est arrivé à quelques reprises », dit-elle, que certaines distributrices automatiques de titres (DAT) soient « temporairement hors service ». Des problèmes d’utilisation générale avaient aussi été signalés en ligne par des usagers. Selon Mme Champagne, « la majorité des pannes sont liées à des erreurs de manutention sur le terrain et cela se règle souvent très rapidement ».

« Les DAT sont des appareils complexes avec un haut niveau de sécurité qui nécessitent des manipulations de maintenance et de ravitaillement précises. Une erreur de manipulation peut entraîner une mise hors service par prévention », poursuit la conseillère.

Depuis l’ouverture du REM, « une large part de la clientèle actuelle est liée à un tourisme REM », observe cette dernière. « Bien entendu, nous sommes fort heureux que plus de gens découvrent le transport collectif de notre région. Toutefois, cela génère plus de demandes d’information et de temps d’accompagnement puisque ces visiteurs ne connaissent parfois pas les réseaux et la tarification métropolitaine », explique-t-elle.

Les escouades déployées dans le REM par l’ARTM, notamment pour aider les usagers à acheter leurs billets, demeureront par ailleurs en place jusqu’à la mi-septembre.

En 2025, un projet pilote sera lancé pour permettre aux clients du REM de payer avec une carte bancaire et sans contact. Il est déjà possible de le faire dans tous les autobus de la Société de transport de Laval (STL). L’objectif à terme est de permettre le paiement à l’aide d’un téléphone intelligent. Un an plus tôt, soit en 2024, l’Autorité régionale prévoit également avoir rendu possible la recharge de sa carte OPUS sur mobile.