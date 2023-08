Le cœur de Montréal a repris ses couleurs prépandémiques, a assuré mardi Valérie Plante, encouragée par des statistiques touristiques et commerciales positives.

« Montréal va bien », a assuré la mairesse, mardi. « Une métropole comme Montréal fait face à plein de défis […], mais je pense que c’est aussi très important de souligner les choses qui vont bien. »

Mme Plante était accompagnée de représentants du secteur du tourisme, des arts de la scène et du commerce pour offrir une contre-attaque contre l’image négative de Montréal colportée par certains. « On a toutes les raisons de se réjouir aujourd’hui », a-t-elle plaidé.

Le centre-ville « est propre, agréable et animé », a-t-elle assuré. « Le taux d’inactivité [inoccupation] est passé de 24 % en 2021 à 16 % aujourd’hui. C’est une baisse marquée. Dans les galeries marchandes, on passe de 34 % à 12 %. »

Ces données constituent une confirmation de la pertinence de continuer à transformer la rue Sainte-Catherine pour donner plus de place aux piétons, a-t-elle continué.

Monique Simard, présidente du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles, a fait valoir que « les premières données d’achalandage dévoilées promettent que des records seront battus cette année » quant à la fréquentation des festivals dans le secteur.

Tourisme Montréal, pour sa part, a fait valoir que les données touristiques avaient retrouvé leur vigueur prépandémique. Les statistiques « surpasse[nt] les prévisions », a indiqué l’organisation.