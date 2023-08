Maintenant que l’antenne Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM) a été inaugurée, Longueuil attend avec impatience des nouvelles de sa propre antenne de métro léger, à l’étude depuis quelques années.

Selon les derniers plans rendus publics, ce prolongement est-ouest devrait se connecter au réseau actuel à la station Panama, à Brossard.

Le sujet est revenu sur le tapis vendredi dernier, à l’inauguration officielle du réseau. Un youtubeur qui retransmettait en direct toutes les activités de la journée a capté par inadvertance une conversation entre la mairesse Catherine Fournier et le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc.

« Ça va être aérien pour [le boulevard] Taschereau, mais je me dis que ça va quand même être l’occasion de revitaliser. Par contre, j’ai gagné une bataille : si jamais ça se réalise – et on va tout faire pour que ça se fasse –, dans le Vieux-Longueuil, ça va être au sol. Parce qu’on ne traverse pas d’intersection, donc c’est possible de le faire en longeant la 132 », a affirmé la mairesse Fournier à cette occasion. « Dans le Vieux-Longueuil, c’est patrimonial. Des grosses colonnes de béton, ça n’aurait pas été acceptable. »

Mme Fournier a aussi affirmé qu’elle aurait préféré ne pas voir une lourde structure aérienne érigée sur le boulevard Taschereau. Mais « je choisis mes batailles ».

« On a vraiment hâte d’avoir des nouvelles »

En entrevue téléphonique cette semaine, la mairesse de Longueuil a fait valoir que ces informations avaient déjà percolé l’an dernier, lors d’une conférence de presse avec le premier ministre du Québec. Il s’agit d’engagements pris par le gouvernement du Québec, a-t-elle expliqué.

« Depuis ce temps-là, j’ai eu l’occasion de rencontrer à deux reprises le ministre des Transports » de l’époque, François Bonnardel, et une fois sa successeure, Geneviève Guilbault. « Ces garanties-là ont été réitérées », a dit Mme Fournier.

Malgré ces rencontres avec le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil n’a pas de nouvelles du principal intéressé : CDPQ Infra.

« Ça fait quand même déjà près d’un an et demi, a-t-elle souligné. La Caisse jugeait le projet rentable. Maintenant, pourquoi n’y a-t-il pas eu d’avancées dans les derniers mois ? Ça, je ne suis pas au courant. […] C’est certain qu’on a vraiment hâte d’avoir des nouvelles. »

« Mme Guilbault m’a indiqué que le projet était toujours à l’étude par la Caisse, a-t-elle continué. D’ailleurs, c’est le seul projet – si je ne m’abuse – de prolongement du REM actuellement à l’étude par CDPQ Infra. »

L’organisation confirme que le projet est toujours dans ses cartons.

« Du côté de CDPQ Infra, le projet demeure à l’étude, et les discussions sont toujours en cours avec les autorités compétentes au gouvernement du Québec », a écrit la porte-parole Emmanuelle Rouillard-Moreau.

Au cabinet de la ministre Geneviève Guilbault, on s’est contenté d’indiquer que le projet était toujours à l’étude.