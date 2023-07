Premier jour de mise en service, première panne. L’heure de pointe a été marquée lundi par une longue interruption de plus d’une heure dans le Réseau express métropolitain (REM), forçant plusieurs trains à l’arrêt au grand dam des usagers. En cause : un blocage de l’aiguillage, cet appareil dont la fonction est de faire changer un train de voie.

« Ça commence mal », entendait-on à plusieurs reprises dans un wagon, peu avant 8 h, alors qu’une voix automatisée annonçait une première panne de 20 minutes. La panne était alors aussi annoncée sur les réseaux sociaux du REM. Le tout s’est ensuite prolongé à plusieurs reprises, avant qu’une interruption globale du service soit confirmée en raison d’un « problème technique ».

Il s’agit d’un revers pour l’équipe de CDPQ Infra, qui lançait officiellement lundi la mise en service du REM après deux jours de « portes ouvertes » lors desquelles plus de 120 000 personnes ont emprunté le train léger.

Les usagers ont été invités à quitter les stations pour prendre une navette spéciale se dirigeant vers le centre-ville. Des agents-patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) étaient sur les lieux. Les usagers ont éventuellement été évacués et redirigés vers les navettes. À la station Du Quartier, notamment une longue file de citoyens patientaient au bout d’un tunnel, attendant des autobus.

La frustration des usagers était alors palpable, vu les longs temps d’attente. « Ça fonctionnait super bien avec les autobus, on n’a jamais eu de problème. Là, on est coincés ici, on ne peut pas retourner récupérer nos véhicules. Il y aurait fallu au moins avoir un plan B. Je suis vraiment super furieuse », a notamment martelé Selma Benabid, croisée par La Presse.

Marc Longtin a aussi abondé en ce sens. « C’est du gros n’importe quoi. Ils ont eu le temps de le tester des centaines de fois. Ça fait neuf mois que je travaille pour mon employeur. Mon patron basé à Toronto m’a demandé aujourd’hui d’être au bureau pour la première fois », a-t-il illustré.

Avant la panne, le service roulait pourtant rondement jusqu’à peu avant 8 h, et ce depuis 5 h 30, a pu constater La Presse. Un problème mécanique lié aux portes avait d’ailleurs été résolu rapidement par des employés, en quelques minutes, tout juste avant 7 h.

Un problème d’aiguillages

La panne a finalement été rétablie vers 9 h 15. Au total, le REM aura donc été en panne pendant plus d’une heure et 15 minutes. « Le problème a vraiment été au niveau des aiguillages. Il y a un système qui s’est bloqué », a expliqué après coup le porte-parole du CDPQ Infra, Jean-Vincent Lacroix. Cet appareil, a précisé l’organisation, est celui qui permet à un train de changer de voie. On retrouve plusieurs types d’aiguillages dans les grandes gares et les systèmes de transport comme le REM.

Il soutient que trois éléments ont été priorisés, tel que le veut le protocole : d’abord, faire revenir les passagers qui étaient sur le pont Samuel-De Champlain en station, puis mettre en branle un plan de relève avec les autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et d’exo, pour enfin relancer le service. Pour la suite, dit M. Lacroix, il n’y a pas d’inquiétudes particulières.

Ce week-end, on l’a vu, le REM a roulé parfaitement, donc il fonctionne bien. Par contre, on sait que c’est une période de rodage. On savait que des situations comme ça pouvaient arriver. Partout dans le monde, des systèmes de métros, il y a toujours des interruptions comme ça dans les premiers temps. Jean-Vincent Lacroix, porte-parole de CDPQ Infra

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Avec un service normal, le trajet entre le centre-ville et le terminus de Brossard prendrait 18 minutes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des agents-patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) étaient sur les lieux. Les usagers ont ensuite été évacués et redirigés vers les navettes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE À la station Du Quartier, une longue file de citoyens patientaient au bout d'un tunnel, attendant des autobus.





« On ne se le souhaite pas, mais on invite les usagers à être compréhensifs. Est-ce que ça pourrait se reproduire ? Possiblement, mais l’idéal pour nous c’est d’être sur le terrain et d’être prêts à résoudre la situation le plus rapidement possible », a persisté M. Lacroix.

Ce dernier affirme également que « la période de rodage va nous amener à avoir un bon rythme de croisière éventuellement ». « Il ne faut pas s’arrêter à cette impression-là d’aujourd’hui. On sera là, on va être vigilants, mais des situations pareilles, ça fait partie malheureusement de la vie d’un système qui démarre. »