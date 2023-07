La ministre responsable du Parc olympique a affirmé jeudi que le remplacement de l’anneau technique du stade était « impératif » avec l’éventuel changement de toiture, mais a refusé de s’avancer sur les coûts de la titanesque opération.

Le Code du bâtiment actuel impose des critères de résistance « six fois plus élevés » qu’en 1976 et tout chantier majeur au stade suppose une mise aux normes de sa structure, a expliqué Caroline Proulx.

Mercredi, le Parc olympique a annoncé en catimini que son projet de remplacement de toiture – en cours depuis des années – incluait dorénavant d’importants travaux à la structure du stade. L’anneau technique, la couronne de béton de 460 mètres de long au sommet du stade, sera totalement remplacé.

« Il est impératif pour le remplacement de la toiture d’également changer l’anneau technique. C’est une demande de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) », a-t-elle affirmé en entrevue téléphonique. « Les normes de la RBQ ont changé, le calcul des charges portantes a changé. »

« C’est une obligation qui nous a été faite par la Régie du bâtiment du Québec », a-t-elle ajouté.

Caroline Proulx n’a pas voulu rendre publiques les estimations budgétaires actuelles pour le projet. Elle attend pour cet automne un dossier d’affaires du Parc olympique, qui présentera également un échéancier tentatif.

La facture pourrait-elle dépasser le milliard de dollars ? Le gouvernement Legault s’est-il fixé un budget maximum ? « Ces discussions-là auront lieu lorsque le consortium et le Parc olympique vont me présenter le dossier d’affaires », a dit la ministre du Tourisme.

Caroline Proulx veut faire partie du « gouvernement qui va opérationnaliser le remplacement de la toiture du Stade olympique ». « C’est gênant l’inaction des gouvernements précédents », a-t-elle ajouté.