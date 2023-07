Des amas de sacs à ordure bordent une ruelle verte de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie depuis plus de deux semaines. Les déchets attirent les écureuils, les ratons laveurs et les vers, en plus d’empester la ruelle, ce qui rend les lieux insalubres, déplorent plusieurs résidants.

La ruelle entre la rue Saint-Hubert et l’avenue De Châteaubriand, entre Rosemont et Bellechasse, est méconnaissable depuis le 29 juin. Depuis cette date, les sacs à ordure, laissés sur le côté ouest de l’artère, n’ont pas été ramassés par les éboueurs. Du côté est, soit cinq mètres plus loin, tout est collecté en bonne et due forme.

Diane, qui réside sur l’avenue De Châteaubriand, a contacté l’arrondissement à plusieurs reprises pour comprendre pourquoi ses sacs à ordure n’étaient plus ramassés. « Ça fait 34 ans que je suis ici et je n’ai jamais eu ce problème-là. S’il y a une règle, ils l’appliquent depuis trois semaines », nous a-t-elle dit, vendredi midi.

La dame a déposé plusieurs requêtes à l’arrondissement, dont une pour insalubrité. Mais sans succès.

« Je n’ai pas pris ma retraite pour gérer des poubelles ! », a-t-elle lancé, visiblement agacée.

Pour Tifenn, une résidente de la rue Saint-Hubert, la présence de détritus est un enjeu de sécurité. « Hier, avec l’alerte à la tornade, on a eu peur que les sacs et les débris s’envolent et causent des dégâts », explique-t-elle.

Communication défaillante

D’après Denise Truchy, résidente de l’avenue De Châteaubriand, le Centre de services 311 et le bureau de François Limoges, maire d’arrondissement, se renvoient la balle depuis le 29 juin.

« Jeudi, j’ai couru après l’éboueur pour avoir des réponses et il m’a dit : “Appelle le 311 ostie !” C’est un cercle sans fin ! », raconte-t-elle, désespérée.

Denise a finalement reçu une réponse, vendredi. Par courriel, on l’a informée qu’en vertu du règlement sur le service des collectes, l’arrondissement a demandé à l’entreprise Derichebourg, qui s’occupe de la collecte dans le secteur, d’arrêter de ramasser les déchets du côté ouest de la ruelle entre la rue Saint-Hubert et l’avenue De Châteaubriand, des rues Rosemont à Jean-Talon, à partir du 29 juin.

Les résidants doivent dorénavant déposer leurs ordures sur le trottoir d’avenue De Châteaubriand. Le hic : ils n’ont jamais été mis au courant par l’arrondissement. Pendant trois collectes, ils ont laissé leurs vidanges dans la ruelle, qui se sont empilées, semaine après semaine.

« C’est l’enfer !, s’est exclamée Martine St-Jules, qui habite le quartier depuis 34 ans. Ça ne nous dérange pas s’il faut mettre nos déchets en avant de nos maisons, mais qu’ils nous le disent ! »

Vendredi midi, La Presse a contacté l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour obtenir des réponses aux questions des résidants. Quelques heures plus tard, en fin d’après-midi, un responsable des communications nous a annoncé qu’une équipe se rendrait sur les lieux pour ramasser les ordures le soir même. Ce retournement de situation est survenu après plusieurs plaintes des citoyens du secteur, qui étaient restées sans réponse depuis deux semaines.

Dans ce même courriel, l’arrondissement a ajouté que les résidences situées sur l’avenue De Chateaubriand doivent déposer leurs ordures ménagères « en bordure de trottoir sur l’avenue et non dans la ruelle ».