Le déclenchement d’un mécanisme de protection sur une des lignes de transport à haute tension est en cause.

En pleine vague de chaleur jeudi après-midi, 200 000 foyers à Montréal ont été privés de courant. Des vols au départ de l’aéroport de Montréal—Trudeau ont également été perturbés. La panne majeure a pris fin en soirée.

Le déclenchement d’un mécanisme de protection sur une des lignes de transport à haute tension est responsable de l’incident. La cause du déclenchement de ce mécanisme de protection n’est toutefois pas connue.

Les pannes ont commencé vers 15 h et ont touché près 200 000 foyers dans l’ouest de l’Île, incluant Côte-Des-Neiges—Notre-Dame-De-Grâce, Saint-Laurent, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Kirkland, Mont-Royal, Beaconsfield et Pointe-Claire. Le rétablissement du service a débuté vers 16 h 10 et s’est poursuivi jusqu’en soirée.

Certaines activités à l’aéroport de Montréal—Trudeau ont également été perturbées en raison de la panne électrique majeure. Malgré une reprise graduelle des activités vers 16 h 30, certains systèmes demeurent affectés, a déclaré en fin d’après-midi l’aéroport sur Twitter, tout en recommandant aux voyageurs de vérifier l’horaire de leur vol.

Le 1er juin, 250 000 clients à travers la province ont aussi été privés de courant en raison du déclenchement de mécanismes de protection sur le réseau. La fumée des incendies de forêt et la chaleur étaient en cause.