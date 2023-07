Rapport final sur le REM de l’Est

100 % souterrain pour 36 milliards

Un consensus se dégage pour le REM de l’Est, rebaptisé Projet structurant de l’Est (PSE). Le comité chargé par Québec et Montréal de revoir le projet recommande un tracé de Pointe-aux-Trembles au cégep Marie-Victorin, dans Montréal-Nord, avec deux points de connexion à la ligne verte, en plus d’un prolongement de quatre stations vers Rivière-des-Prairies, Laval et Charlemagne. Surtout, les experts plaident pour une voie souterraine « sur tout le parcours ». Facture finale : 36 milliards.