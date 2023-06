Protection des milieux naturels

Montréal crée un grand parc au nord de l’aéroport

(Montréal) Montréal multipliera par cinq la superficie du parc-nature des Sources, situé entre l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau et le Technoparc, qui deviendra à terme plus grand que le parc du Mont-Royal et permettra la protection des milieux naturels du secteur.