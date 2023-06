(Montréal) Montréal multipliera par cinq la superficie du parc-nature des Sources, situé entre l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau et le Technoparc, qui deviendra à terme plus grand que le parc du Mont-Royal et permettra la protection des milieux naturels du secteur.

Le comité exécutif de la Ville a adopté vendredi un projet de règlement faisant passer à 219 hectares (2,19 kilomètres carrés) la délimitation du parc, qui est actuellement de 39 hectares.

Ce nouveau périmètre permettra d’intégrer au parc-nature des Sources le golf de Dorval et le Champ des monarques, un terrain fédéral qui a fait l’objet de différentes controverses dans les dernières années avec la construction projetée, puis annulée d’une usine de l’entreprise Medicom ou sa fauche par Aéroports de Montréal, actuel locataire des lieux.

Le périmètre englobe également des propriétés privées, précise la Ville, qui envisage la possibilité de faire des acquisitions, de conclure des ententes ou encore d’appliquer son droit de préemption.

« La nouvelle délimitation était une étape essentielle pour nous permettre de négocier avec les propriétaires privés afin de protéger au maximum les milieux naturels », a déclaré dans un communiqué la vice-présidente du comité exécutif, Caroline Bourgeois.

Ces milieux naturels sont notamment prisés des ornithologues amateurs, qui s’y rendent pour observer les quelque 200 espèces d’oiseaux qui y ont été recensées, dont la paruline, le grand pic ou le petit blongios, le plus petit héron d’Amérique du Nord, une espèce menacée.

On y trouve également de l’asclépiade, la seule plante dont se nourrissent les chenilles du papillon monarque, une espèce en voie de disparition au Canada, d’où le nom du Champ des monarques.

Promesse électorale

La mairesse Valérie Plante surpasse ainsi l’engagement pris durant la campagne électorale de 2021 de faire passer à 175 hectares la superficie du parc-nature des Sources.

L’agrandissement du parc-nature des Sources contribuera à l’atteinte de la cible de protection de 10 % de territoires terrestres de la Ville de Montréal, souligne l’administration Plante.

La nouvelle délimitation du parc doit maintenant être présentée au conseil municipal et aux conseils d’agglomération concernés pour y être adoptée, d’ici la fin de l’été.

L’annonce est applaudie par la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), qui y voit « l’affirmation d’une volonté politique claire » de protéger les derniers grands milieux naturels de l’île de Montréal et la biodiversité qu’ils abritent.

« Il faudra faire preuve de créativité et de détermination pour concrétiser le parc-nature des Sources, mais un important pas est franchi », a déclaré à La Presse le biologiste Alain Branchaud, directeur général de l’organisation.