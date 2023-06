« On va essayer de bonifier encore plus l’échange d’informations, avec l’inclusion de tous les partenaires concernés dans ce travail de planification », a promis Geneviève Guilbault.

L’été s’annonce à nouveau chargé sur les routes du Grand Montréal, avec pas moins de 51 chantiers majeurs. Le défi de communication étant grand, la ministre des Transports Geneviève Guilbault promet que cette année, l’instance de coordination Mobilité Montréal se réunira plus souvent.

« On peut faire mieux pour les prochaines années. […] On va être meilleurs en 2024. C’est l’engagement que je prends aujourd’hui », a évoqué la ministre jeudi en mêlée de presse, à la sortie d’une rencontre avec les partenaires de Mobilité Montréal. « On veut reproduire ces rencontres-là à une certaine régularité », a-t-elle dit, sans donner plus de détails.

En octobre 2022, La Presse rapportait que Mobilité Montréal, qui coordonne l’ensemble des chantiers de la région métropolitaine, a eu une seule rencontre dans les cinq dernières années. Des sources dénonçaient alors l’absence de leadership à la tête de l’organisme.

Pour les années à venir, soutient Mme Guilbault, la donne changera. « On va essayer de bonifier encore plus l’échange d’informations, avec l’inclusion de tous les partenaires concernés dans ce travail de planification », a-t-elle promis. « On va déjà commencer à partager les informations sur la planification de la prochaine saison des chantiers en 2024 », a-t-elle aussi évoqué.

Sur place, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Michel Leblanc, a salué la démarche, parlant d’un « besoin de coordination accrue » dans la région.

C’est nécessaire qu’on se rencontre sur une base régulière. On ne transformera pas en quelques semaines la situation. Par contre, on peut influencer le gouvernement pour qu’il y ait davantage de décisions pour améliorer la fluidité de la circulation. Michel Leblanc, président de la CCMM

Quant aux moyens technologiques, une infolettre doit être lancée prochainement pour rassembler toutes les entraves au même endroit. Le ministère sera aussi plus présent durant l’été dans les médias, promet Geneviève Guilbault. Pour le reste, dit-elle, « les gens ont une vie occupée, ils n’ont pas envie qu’on leur ajoute des problèmes. […] On ne peut pas envahir ou s’imposer dans le cellulaire des gens ».

Une idée des chantiers

Des 51 chantiers majeurs annoncés jeudi, 21 relèveront cette année du ministère des Transports et 19 de la Ville de Montréal. Le reste provient essentiellement d’autres acteurs comme la Ville de Longueuil, exo, la Société de transport de Montréal (STM) ou encore le Canadien National (CN).

« On est dans un contexte où, en 2023, beaucoup d’autoroutes arrivent à une certaine étape de vie où on n’a pas le choix de faire du maintien pour éviter des situations d’urgence où on est obligés de fermer en catastrophe », a soutenu Mme Guilbault. Le souci, dit-elle, est de « trouver un équilibre » entre travaux et « un minimum de mobilité, de confort visuel ».

L’été promet d’être chargé : déjà, à la fin du mois de mai, le ministère des Transports avait annoncé la fermeture d’un tronçon de l’autoroute 40 en direction est pour tout l’été. La chaussée de béton de l’artère doit être complètement reconstruite entre le secteur du boulevard Morgan, à Baie-d’Urfé, et le secteur du boulevard Saint-Charles, à Kirkland, où environ 110 000 véhicules transitent chaque jour.

Sur le pont de l’île aux Tourtes, seulement deux voies seront maintenues par direction pendant tout l’été. Trois voies seront toutefois maintenues dans le sens de la pointe. Une voie réservée temporaire sera aussi aménagée durant les travaux sur l’autoroute 40 dans chaque direction en amont du pont. Elle sera notamment réservée pour les autobus, les taxis et le covoiturage.

Au centre-ville, la réfection des tunnels Ville-Marie et Viger continuera de causer bien des maux de tête aux automobilistes tout l’été. Dans le cas de l’autoroute Ville-Marie, la réfection des ponts d’étagement est lancée depuis le 12 février. Ce chantier doit s’échelonner jusqu’à l’automne 2026.

Plusieurs autres chantiers majeurs risquent de causer de la congestion, notamment dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sur le pont Honoré-Mercier ou sur les autoroutes 15, 13, 520 et 20, entre autres. L’ensemble des entraves estivales à prévoir est disponible sur le site de Mobilité Montréal depuis jeudi.

24 heures pour gérer la signalisation

Montréal a par ailleurs annoncé jeudi que le délai maximal de 24 heures pour installer et démonter la signalisation d’un chantier, qui avait été évoqué lors du Sommet des chantiers, entrera en vigueur « au cours des prochaines semaines ». L’administration vise la fin du mois de juin pour l’application de la mesure.

Les effectifs de l’Escouade mobilité seront aussi « bonifiés d’ici la fin du mois », avec notamment trois nouveaux inspecteurs chargés de faire appliquer ces mesures. Tous les arrondissements seront touchés, mais une « attention particulière » sera donnée au centre-ville, à l’aube d’une saison touristique aussi chargée.

« On essaie de faire les travaux au bon moment, au bon endroit. Oui, ça a des impacts majeurs, mais c’est pour ça qu’on essaie de trouver nouvelles solutions », a mentionné la responsable des infrastructures au comité exécutif, Émilie Thuillier.