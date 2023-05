François Legault a assuré que le gouvernement travaillait pour que le cocktail de chantiers qui a sévèrement entravé l’accès à l’aéroport Montréal-Trudeau la fin de semaine dernière « n’arrive plus jamais ».

« Ce n’est pas acceptable ce qui s’est passé autour de l’aéroport à Dorval », a dit M. Legault, alors que la saison des travaux routiers s’ouvre au Québec. « On est en train de regarder, autant au ministère des Transports qu’avec la Ville de Montréal, comment ça a pu arriver cette congestion et comment on fait pour s’assurer que ça n’arrive plus jamais. »

Samedi et dimanche dernier, des centaines de passagers ont attendu pendant des heures dans un bouchon monstre causé entre autres par la fermeture de la bretelle d’accès allant de la route 138 à l’A20. Des centaines de passagers ont manqué leur vol en raison de l’importante congestion à proximité de l’aéroport.

En réponse à une question, le premier ministre a évoqué l’impact de ces problèmes de congestion sur la perception des touristes.

« Il faut être prudent, parce qu’on a une image à préserver », a dit M. Legault. « Il faut avoir un aéroport qui est facilement accessible. Pour entrer et pour sortir. »

François Legault prenait la parole en marge d’une annonce de subvention pour le plein air dans la région de Lanaudière. La conférence de presse se tenait à L’Assomption, dans la circonscription du premier ministre.

Avec Henri Ouellette-Vézina, La Presse