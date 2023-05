La Ville de Montréal activera davantage de jeux aquatiques, distribuera des bouteilles d’eau et ouvrira des lieux climatisés pour faire face à l’actuelle vague de chaleur.

Les critères pour déclencher le « plan canicule » de la sécurité civile ne sont actuellement pas réunis, mais la Ville craint tout de même l’impact de la météo sur les plus vulnérables.

« Le centre de sécurité civile de Montréal a recommandé aux arrondissements et aux villes liées d’élargir leur offre de service en matière de jeux d’eau et d’installations climatisées », indique la Ville de Montréal dans un communiqué. Ce centre « fournira des bouteilles d’eau à une dizaine d’organismes communautaires en travail de rue afin que celles-ci les distribuent aux personnes vulnérables de l’espace public ».

Environnement Canada a émis mercredi un avertissement officiel de vague de chaleur pour le reste de la semaine.

« Le temps sera généralement chaud et ensoleillé et les nuits seront plutôt chaudes par rapport à la normale saisonnière », a indiqué l’agence fédérale. « La température sera particulièrement élevée en milieu urbain. Toutefois, le temps restera sec ce qui limitera l’effet de l’humidité sur la température ressentie. »

En avant-midi, la mairesse Valérie Plante avait établi un lien entre la chaleur actuelle et le réchauffement de la planète.

« On est contents d’avoir du soleil après un long hiver, mais c’est vrai qu’on ne peut pas s’empêcher d’y voir des signes liés aux changements climatiques », a-t-elle dit. « Il fait chaud en hiver et là on voit des vagues de chaleur qui commencent. »

La Ville de Montréal se tient prête en cas de canicule, a-t-elle réitéré.

« C’est tôt dans l’année, alors certaines piscines sont ouvertes d’autres pas, pour des raisons souvent liées à des ressources humaines », a ajouté la mairesse.