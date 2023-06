La vague de chaleur qui balaye le Québec et qui se poursuivra encore jusqu’à vendredi a fracassé plusieurs records dans différentes régions, alors que les autorités s’inquiètent des impacts sur la population.

« Des records de chaleur ont été établis mercredi dans plusieurs villes, dont Chibougamau, Matagami, Fermont, Rimouski, la vallée de la Matapédia et Gaspé », explique André Cantin, météorologue à Environnement et changements climatiques Canada.

À Gaspé, on a enregistré 32,6 °C en cours de journée. Le record quotidien était de 26,5 °C et avait été établi en 1992.

C’est aussi 32 °C qui ont été enregistrés à Sept-Îles, et 34 °C à Chibougamau.

À Sainte-Agathe, dans les Laurentides, des températures de 31 °C ont été enregistrées en après-midi, ce qui établit un nouveau record, a dit M. Cantin.

La température à Montréal pourrait battre un record jeudi : on annonce 33 °C. Le record pour un 1er juin, qui remonte à 1892, est de 31,7 °C.

« Le facteur humidex est relativement bas, ce qui fait que si on est à l’intérieur, on évite le gros de la chaleur, a ajouté M. Cantin. Pour les personnes âgées sans climatisation, ça peut être plus difficile à supporter. On recommande d’aller dans des endroits climatisés une heure ou deux pour se rafraîchir et boire beaucoup d’eau, et pour tout le monde d’éviter les activités intenses à l’extérieur. »

Efforts pour atténuer la vague de chaleur

À Montréal, les critères pour déclencher le « plan canicule » de la sécurité civile ne sont actuellement pas réunis, mais la Ville craint tout de même les effets de la météo sur les plus vulnérables.

La Ville de Montréal activera davantage de jeux aquatiques, distribuera des bouteilles d’eau et ouvrira des lieux climatisés pour faire face à l’actuelle vague de chaleur.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Le centre de sécurité civile de Montréal a recommandé aux arrondissements et aux villes liées d’élargir leur offre de service en matière de jeux d’eau et d’installations climatisées », indique la Ville de Montréal dans un communiqué. Ce centre « fournira des bouteilles d’eau à une dizaine d’organismes communautaires en travail de rue afin que celles-ci les distribuent aux personnes vulnérables de l’espace public ».

En matinée, la mairesse Valérie Plante avait établi un lien entre la chaleur actuelle et le réchauffement de la planète.

On est contents d’avoir du soleil après un long hiver, mais c’est vrai qu’on ne peut pas s’empêcher d’y voir des signes liés aux changements climatiques. […] Il fait chaud en hiver et là on voit des vagues de chaleur qui commencent. Valérie Plante, mairesse de Montréal

La Ville de Montréal se tient prête en cas de canicule, a réitéré Valérie Plante.

« C’est tôt dans l’année, alors certaines piscines sont ouvertes, d’autres pas, pour des raisons souvent liées à des ressources humaines », a ajouté la mairesse.

Des touristes heureux du beau temps

Dans le Vieux-Montréal, mercredi, les nombreux touristes profitaient du beau temps, même si plusieurs ont dit être surpris par la chaleur.

Patrick Detrieux, un Français qui réside à Vichy, dans le centre du pays, avait prévu son voyage en Amérique du Nord avant la pandémie.

« C’est sûr qu’on s’attendait à des températures plutôt autour de 20 °C, alors qu’il fait autour de 30 °C. C’est surprenant, a-t-il dit. On dirait déjà des températures d’été. »

Maheen Subair, un résidant de Mississauga, en Ontario, était ravi de son séjour à Montréal avec sa famille.

« Nous sommes arrivés d’Inde au Canada en 2018, et visiter Montréal était un de nos rêves, a-t-il dit. Je trouve la ville magnifique, avec ses bâtiments historiques. La température ne m’inquiète pas, même si c’est plus chaud que ce à quoi je m’attendais. »

Anthony F., un résidant d’Ottawa, a expliqué que c’est précisément parce que le temps était beau qu’il a choisi de faire un séjour de quatre jours à Montréal. « On est venu à la dernière minute parce qu’ils annonçaient si beau », a-t-il dit.

Retour à la normale

Le météorologue André Cantin note que les températures très élevées ne s’étendront pas dans le temps. « Déjà vendredi soir, les vents du nord-est vont faire baisser les températures en soirée. »

André Monette, chef d’équipe de la météorologie à MéteoMédia, signale que la chaleur vient de l’ouest du pays. « C’est une chaleur forte pour cette semaine, mais on se dirige vers des températures normales, et même sous les normales sur les régions plus affectées, à cause du temps frais qui vient du Labrador. »

On annonce 11 °C vendredi à Gaspé et 10 °C à Sept-Îles, a-t-il dit.