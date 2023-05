Montréal a nommé une nouvelle commissaire à la langue française pour remplacer la précédente titulaire du poste, démissionnaire après seulement un an.

Noémie Dansereau-Lavoie est la deuxième personne à occuper ce poste, créé en 2021.

« C’est important pour nous à la Ville de Montréal de faire rayonner la métropole francophone des Amériques », a dit mercredi la mairesse Valérie Plante. « On lui souhaite la bienvenue et on a bien hâte de travailler avec elle. »

Mme Dansereau-Lavoie travaillait jusqu’à récemment comme conseillère politique au cabinet du ministre Simon Jolin-Barrette. Elle a aussi conseillé Steven Guilbeault alors qu’il était ministre fédérale du Patrimoine.