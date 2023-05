Le conseil municipal a dû accorder des mandats 60 à 80 % plus chers que prévu pour le ramassage dans Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

L’administration Plante s’est dite « extrêmement préoccupée » par l’explosion des coûts du ramassage des ordures, mercredi, au lendemain de l’octroi de contrats beaucoup plus onéreux que prévu.

Plus tôt cette semaine, le conseil municipal a dû accorder des mandats 60 à 80 % plus chers que prévu pour le ramassage dans Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Une série de contrats évaluée à 46 millions coûtera finalement 83 millions sur les cinq prochaines années.

« À ce rythme, il ne sera plus possible d’offrir les mêmes services à la population montréalaise tout en respectant la capacité de payer des contribuables », ont averti les élus d’un comité bipartisan qui s’est penché sur ces contrats.

Mercredi, le numéro 2 de l’administration Plante a joint sa voix à ces inquiétudes.

« On comprend qu’il y en a une partie qui s’explique par la pénurie de main-d’œuvre, qui s’explique par l’inflation, par la hausse du coût de l’essence, mais on est excessivement préoccupés de voir qu’on a un tel bond », a affirmé la présidente du comité exécutif Dominique Ollivier, en conférence de presse. « Oui, les coûts ont augmenté, mais pour l’instant ça ne met pas encore en danger la prestation de service. »

Mme Ollivier a évoqué le fait qu’« il n’y a pas énormément de joueurs sur le terrain » pour expliquer cette situation.