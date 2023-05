L’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal demande à l’administration Plante de revenir sur sa décision d’élargir les heures tarifées pour le stationnement de rue au cœur de Montréal.

Ces élus s’opposent au prolongement jusqu’à 23 h (par rapport à l’actuel 21 h) du fonctionnement des parcomètres au centre-ville, tel que l’a décidé l’administration municipale en décembre dernier.

« L’administration mériterait une contravention pour la façon dont elle gère les horaires de stationnement », a lancé le chef de l'opposition, Aref Salem, en conférence de presse au square Philips. « Elle a essayé d’en passer une vite aux Montréalais, à la population de Montréal. »

Mi-avril, l’administration Plante a reconnu que l’élargissement des heures tarifées avait été décidé trop rapidement et sans annonce officielle.

« Quand on met des mesures en place, c’est bien attaché, on fait un plan de communication, on consulte les partenaires », avait reconnu la mairesse au conseil municipal. « Cela n’a pas été fait. Et c’est un problème dans ce cas-ci. »

Du même souffle, elle avait annoncé un moratoire de deux semaines sur l’application du nouvel horaire de fonctionnement des parcomètres. Ces deux semaines sont écoulées depuis quelques jours.

M. Salem demande maintenant à la mairesse et son équipe de ramener les tarifs de stationnement devant le conseil municipal « afin de rétablir les horaires de tarification » à ceux de 2022.

Le cabinet de Valérie Plante n’a pas immédiatement réagi à la sortie de l’opposition officielle.