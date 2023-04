Au cours des dernières années, la hausse moyenne des tarifs était en effet d’environ 1 % à 2 %. Or, cette année, l’ARTM dit devoir composer avec une forte hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui a bondi de 6,2 % entre janvier 2022 et janvier 2023.

Sans surprise, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) blâme l’inflation pour cette hausse de 3 %, plus forte que celle observée ces dernières années. « C’est un pourcent en plus de hausse que par rapport aux cinq dernières années, mais cela dit, c’est grandement limité dans le contexte. On est bien conscients de la réalité des usagers. On veut garder nos titres attractifs », a soutenu mercredi le porte-parole de l’ARTM, Simon Charbonneau.

Au cours des dernières années, la hausse moyenne des tarifs était en effet d’environ 1 % à 2 %. Or, cette année, l’ARTM dit devoir composer avec une forte hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui a bondi de 6,2 % entre janvier 2022 et janvier 2023.

Depuis l’an dernier, l’ARTM regroupe ses « tarifs métropolitains » en quatre zones dans le Grand Montréal : la zone A (Montréal), la zone B (Laval et Longueuil) et les zones C et D (couronnes nord et sud). Deux principaux titres existent : l’un « tous modes », qui permet d’utiliser le métro, le REM, le bus et les trains de banlieue, et un autre appelé « bus partout », pour utiliser tous les réseaux de bus.

Gel à Laval et Longueuil

Les titres unitaires « tous modes » en zones A, ABC et ABCD augmenteront donc de 0,25 $ dès juillet, avec une logique similaire pour les aller-retours, les 10 passages et les abonnements mensuels. Un billet pour circuler sur l’île de Montréal coûtera dorénavant 3,75 $, et l’abonnement mensuel grimpera de 94 $ à 97 $.

Une exception demeure toutefois : le « tous modes AB », qui permet de transiter entre Laval, Montréal et Longueuil, demeurera inchangé. Seul le titre mensuel augmentera pour ce titre, passant de 150 $ à 155 $.

L’Autorité tente ainsi d’acheter la paix avec les usagers de Laval et de Longueuil, qui avaient dénoncé l’an dernier le fait de devoir débourser 5,25 $ pour un titre unitaire, contre 3,50 $ par le passé. Sous le feu des critiques, l’ARTM avait reculé, faisant passer le titre à 4,50 $, et baissant du même coup plusieurs autres titres. On ignore toutefois quelle décision sera prise l’an prochain, le prix devant en théorie revenir à 5,25 $ d’ici 2025.

Vu le report de l’antenne Rive-Sud du REM, un titre transitoire de 10 passages, le « Transit RTL-REM », sera aussi disponible au coût de 35,75 $. Son équivalent mensuel coûtera 119 $, mais ne permettra pas de correspondance à Montréal.

Dans un communiqué, l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) dénonce toutefois qu’un trajet en REM à partir de Brossard devra s’effectuer avec un titre valide pour les zones A et B, même s’il s’agit d’un trajet entre les stations de Brossard. « L’usager occasionnel qui veut se déplacer avec le REM entre deux stations à Brossard devra payer 4,50 $, contre 3,75 $ pour un trajet en autobus. Pourtant, un déplacement entre l’Île-des-Sœurs et la gare Centrale à Montréal coûtera 3,75 $, peu importe le mode. Deux poids, deux mesures », martèle le porte-parole Axel Fournier.

24 heures et trois jours pour tous

Ils étaient déjà disponibles sur l’île de Montréal, mais ils le seront maintenant dans toute la région métropolitaine : les titres « 24 heures » et « trois jours » de l’ARTM arriveront aussi le 1er juillet prochain. En zone AB, un titre de 24 heures coûtera 12,75 $, alors qu’un titre « trois jours » coûtera 27 $, des prix légèrement plus élevés qu’en zone A.

D’ailleurs, ces nouveaux titres seront disponibles dès le 1er juin en zone AB, afin « d’accommoder les festivaliers » qui transitent entre Montréal, Laval, et Longueuil. « Ce sont des titres qui vont être appréciés dans des contextes de déplacements plus atypiques. On pense beaucoup au télétravail, aux sorties culturelles », affirme M. Charbonneau.

Ces nouveaux titres sont une nouvelle réponse au changement des habitudes en transport collectif, selon lui. « Les journées les plus achalandées dans nos réseaux depuis 18 mois, ça demeure le mardi, le mercredi et le jeudi », illustre-t-il en ce sens.

Reconnaissant que sa refonte tarifaire avait suscité une certaine confusion l’an dernier, l’ARTM lancera d’ailleurs dès le mois de mai une large campagne de communication, 60 jours avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Des équipes seront aussi sur le terrain pour informer les usagers.