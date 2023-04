Un prix encore élevé malgré un second appel d’offres « revu »

La Société de transport de Montréal (STM) ne parvient toujours pas à faire baisser le coût du prolongement du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX jusqu’à la rue Notre-Dame. Un deuxième appel d’offres « revu » et lancé à la fin janvier, qui était censé donner une facture moins salée, s’est finalement soldé par un « prix similaire ».

« Les montants des soumissions reçues pour l’appel d’offres pour le lot Notre-Dame du SRB Pie-IX sont effectivement similaires à ceux obtenus lors du premier appel d’offres l’an dernier », a reconnu mercredi la porte-parole de l’opérateur montréalais, Justine Lord-Dufour. Elle précise toutefois que « les soumissions sont toujours en cours d’analyse par l’ensemble des partenaires du projet intégré ».

Il faut remonter à septembre dernier pour bien comprendre ce dossier. À l’époque, la STM avait annulé l’appel d’offres pour le prolongement du SRB Pie-IX vers Notre-Dame en raison d’une explosion des coûts. À ce moment, deux soumissions avaient été reçues, une de 181 millions et une autre de 135 millions, alors que le budget prévu par Québec était de seulement 78 millions.

Puis, fin janvier, la société avait annoncé dans La Presse qu’elle retournait en appel d’offres pour prolonger le service rapide par bus (SRB) Pie-IX jusqu’à la rue Notre-Dame, un projet qui avait été mis sur pause l’automne dernier en raison de coûts trop élevés. Cette fois, avait-on promis, la stratégie a été « revue » pour obtenir une facture moins salée.

Marc Dionne, le directeur du projet du SRB Pie-IX, avait fait valoir en entrevue que la cause de cette explosion de coûts était « double ». D’abord, le premier appel d’offres avait été lancé en juin, au « pire moment » pour le milieu de la construction, puis les pénalités étaient salées.

Le deuxième appel d’offres, lancé en janvier, arrivait à un « meilleur moment » selon lui, afin de recevoir plus de soumissions. La STM avait également choisi « d’assumer certains risques », comme la potentielle forte fluctuation du marché, pour soulager les soumissionnaires.

Rien n’a fonctionné

Hélas, rien de tout ça ne semble avoir fonctionné, dans les faits. Selon une information d’abord rapportée par Le Journal de Montréal et confirmée par La Presse, deux soumissions au deuxième appel d’offres ont été reçues : l’une à 136 millions, et l’autre à 141 millions, un montant encore très élevé par rapport au budget disponible de 78 millions. Les deux entreprises soumissionnaires sont d’ailleurs les mêmes qu’au premier appel d’offres, à savoir les entreprises en construction Pomerleau et EBC.

C’est le 7 novembre dernier que le SRB Pie-IX avait finalement été mis en service, avec une quinzaine de stations sur le boulevard Pie-IX, sans prolongement vers Notre-Dame. La Société de transport de Montréal avait alors parlé d’un trajet 30 % plus rapide que dans un bus traditionnel.

En construction depuis déjà 2019, le SRB avait d’abord été annoncé en 2009 ; il fait donc l’objet de discussions depuis 13 ans maintenant. Le budget du SRB Pie-IX avait d’ailleurs connu plusieurs dépassements de coûts dans les dernières années.