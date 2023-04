La Ville de Montréal se veut rassurante avec les citoyens qui pourraient être touchés par d’éventuelles inondations. Des équipes ont été dépêchées sur le terrain au lendemain du déclenchement du mode alerte.

« Les villes liées et les arrondissements travaillent présentement sur le terrain, a précisé Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal. Ce qu’on demande aux citoyens, c’est de se préparer. »

En raison des crues printanières, plusieurs arrondissements et villes agglomérées, situés en bordure du lac des Deux-Montagnes et de la rivière des Prairies, sont à risque d’inondations d’importance variable. L’Île-Bizard, Pierrefonds et Ahuntsic sont notamment concernés.

« On suit la situation de très, très près. À mesure que ça va évoluer, on va mettre en place les mesures qui seront nécessaires », a affirmé Martin Guilbault.

Pour l’instant, la Ville de Montréal n’a recensé aucune inondation sur le terrain et aucun scénario d’évacuation n’est prévu. Il est encore trop tôt aussi pour dire si le niveau de l’eau se rapproche des niveaux observés en 2019 ou en 2017, alors que Montréal avait été touchée par d’importantes inondations. « On a appris du passé et on est prêts pour cette année », a toutefois voulu assurer Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Je sais qu’il y a des gens un peu stressés. Les riverains, je les comprends, mais le mode alerte, c’est justement ça : on est prêts », a-t-il ajouté.

Les citoyens aussi en alerte

Alors qu’Environnement Canada prévoit de 10 à 15 mm de pluie pour la journée de lundi et d’autres précipitations à la fin de la semaine, la Ville de Montréal demande aux citoyens des secteurs à risque de se préparer à protéger leur demeure et d’avoir une trousse d’urgence 72 heures. Mais pas besoin de se munir de sacs de sable pour l’instant, précise-t-on.

« Il faut être capable d’être autonome et si jamais on doit évacuer, est-ce que j’ai quelqu’un chez qui je peux aller ? Est-ce que j’ai besoin de protéger des meubles dans mon sous-sol ? C’est des choses comme ça qu’on doit préparer », a rappelé le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal.

Les citoyens concernés peuvent s’informer sur le site montreal.ca, dans la section Inondations.