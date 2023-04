La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, a ordonné à ses troupes « de faire un ménage » dans ses cônes laissés en plein centre-ville de Montréal depuis au moins 16 ans.

La ministre réagissait aux révélations de La Presse quant à la présence de cônes orange en bordure de trois entrées du tunnel Ville-Marie. Les balises routières sont présentes sur la totalité des photos archivées par Google Street View de ces trois accès depuis 2007 : via la rue Cathédrale, via l’avenue Viger et via la rue Saint-Antoine.

Cônes aux portes du Vieux-Montréal depuis 16 ans IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En octobre 2007

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En juin 2009

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En août 2011

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En octobre 2014

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En juin 2015

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En août 2016

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En octobre 2018

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En juin 2019

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En novembre 2020

IMAGE TIRÉE DE GOOGLE STREET VIEW En mai 2021 1 /10



















« On doit faire mieux », a écrit Geneviève Guilbault sur Twitter jeudi matin. « Avant qu’on en rapporte d’autres, j’ai demandé à la direction [du ministère des Transports] de recenser tous ces lieux d’entreposage et de faire un ménage. On veut tous une mobilité plus fluide et conviviale à Montréal. J’y travaille avec Valérie Plante. »

Le ministère des Transports faisait précédemment valoir que les cônes étaient entreposés en bordure des accès au tunnel pendant toute la saison estivale afin de faciliter leurs fermetures pour des opérations de changement d’ampoules.

Mercredi, Valérie Plante avait critiqué cette méthode de travail.

« C’est évident qu’un cas comme celui-là, où des cônes sont laissés là au cas où, ce n’est pas une bonne pratique. On doit revoir cette pratique-là », avait-elle affirmé en marge d’un discours. « Je suis assez d’accord qu’il faudrait les enlever. […] Ça peut bien être entreposé ailleurs et on pourra les déployer rapidement. »