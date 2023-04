Les sans-abri vivant dans un campement sous l’autoroute Ville-Marie viennent d’obtenir un nouveau sursis : la juge Chantal Masse, de la Cour supérieure, ordonne au ministère des Transports du Québec (MTQ) d’attendre encore 10 jours avant de les expulser pour entreprendre des travaux à l’endroit où ils sont installés, près de l’avenue Atwater.

La décision, rendue mardi en fin de journée, fait suite aux démarches entreprises par la Clinique juridique itinérante, qui a contesté en cour l’éviction des campeurs. Un premier avis d’éviction leur avait été signifié en novembre dernier, mais le gouvernement a reculé à la dernière minute pour leur laisser le temps de trouver un endroit où se reloger. Puis, début mars, on leur a annoncé qu’ils devaient partir avant le 31 mars, date du début des travaux.

En mars, une entente était intervenue avec le gouvernement, qui devait chercher des solutions pour loger les campeurs avant leur éviction, mais ces discussions se sont soldées par un échec.

Dans sa décision, la juge Masse souligne que les campeurs n’ont nulle part où aller. « Plusieurs de ces personnes souffrent de problèmes de santé mentale et de toxicomanie et certaines vivent en couple ou possèdent des animaux de compagnie, ce qui les disqualifie ou rend extrêmement complexe l’accès au support apporté dans le cadre de nombreux programmes et ressources tels que des refuges ou des logements subventionnés », écrit-elle.

« L’accès aux logements subventionnés n’est pas non plus accessible à court terme pour ces personnes, et ce, tant en raison des formalités à remplir, complexes pour ces personnes, que des listes d’attente. »

Lors de l’audience, la juge avait déploré le peu d’efforts déployés par le gouvernement, par l’entremise du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, pour trouver des logements aux campeurs, en tenant compte de leurs besoins particuliers.

La magistrate demande maintenant au CIUSSS de continuer à travailler pour trouver des endroits où loger ensemble les habitants du campement.

Plus de détails à venir.