Des enquêteurs du ministère de la Culture du Québec ont mené plusieurs perquisitions, mercredi, afin de faire la lumière sur la démolition illégale d’un bâtiment patrimonial à l’Estérel survenue l’an dernier.

Les descentes ont eu lieu « à plusieurs emplacements dans la grande région de Montréal », précise le ministère dans un communiqué. Aucune précision n’a été fournie.

L’immeuble patrimonial classé du Centre commercial du Domaine-de-l’Estérel a été démoli en mai 2022. Construit en 1937 en style Art Déco, il appartenait à la firme immobilière Olymbec.

L’entreprise avait blâmé l’entrepreneur qui avait été chargé de la démolition – légale – d’une autre partie du bâtiment. La destruction de la section patrimoniale était « accidentelle, involontaire et tout à fait déplorable », avait affirmé le président d’Olymbe, Richard Stern, par communiqué.

« Les directives à l’entrepreneur retenu pour réaliser les travaux de démolition de la partie arrière, conformément au permis obtenu pour régler les enjeux de sécurité, étaient plus que claires », ajoutait-il. « Nous sommes atterrés de cet accident et entendons faire la lumière sur la chaîne d’évènements et ses causes. Nous envisageons des procédures juridiques à l’encontre de cet entrepreneur. »

Les enquêteurs du ministère de la Culture étaient assistés par des membres de la Sûreté du Québec.