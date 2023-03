L’institution, qui vient en aide aux réfugiés d’Ukraine, est incapable de financer des travaux d’urgence.

Aux prises avec de graves problèmes de dégradation de ses façades qui exigent des travaux immédiats, l’église catholique ukrainienne Saint-Michel-Archange de la rue D’Iberville est incapable d’en payer la facture. Si bien que son dirigeant, le prêtre Yaroslav Pivtorak, craint sa fermeture.

Or, Saint-Michel-Archange est la dernière église ukrainienne montréalaise venant en aide aux réfugiés d’Ukraine arrivant à Montréal, dit ce dernier. Quelques mois après le début de l’invasion russe, la communauté ukrainienne de Montréal a concentré les dépôts de dons à cet endroit.

« Des réfugiés ukrainiens viennent chercher de l’aide ici tous les jours. Chaque jour, de 20 à 40 personnes passent nous voir », dit M. Pivtorak, interviewé dans la nef de l’église où sont accumulées des centaines de boîtes de denrées non périssables et d’autres produits et où la température est maintenue à 16 °C par souci d’économie.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’église catholique ukrainienne Saint-Michel-Archange, dans l’arrondissement de Ville-Marie

Mais tout cela pourrait changer. Car une inspection faite à la demande de l’assureur le 6 avril 2022 par la firme d’architectes Minicucci s’est traduite par un rapport dévastateur quant à l’état du bâtiment. Notamment du côté sud où se trouvent les deux clochers.

« Globalement, les façades des clochers sont dans des conditions mauvaises à dangereuses, [ce qui est] dû principalement à l’âge du bâtiment et à la dégradation de ses composantes. Des travaux immédiats sont requis », lit-on dans le rapport daté du 11 mai 2022.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un des clochers de l’église Saint-Michel-Archange. Plusieurs pierres sont descellées.

Infiltration d’eau, contamination de la paroi externe, dégradation du mortier, humidité, joints fissurés font partie du constat. La firme d’inspection recommandait des interventions immédiates pour « assurer la sécurité du public », notamment un élargissement du périmètre de sécurité, délimité par des clôtures, à l’extérieur.

Quand la neige aura fondu au printemps, nous interdirons l’accès à la moitié du stationnement. Le prêtre Yaroslav Pivtorak, de l’église Saint-Michel-Archange

Le consultant dresse aussi une liste de travaux à faire à court terme (0-3 ans) et à moyen terme (3-5 ans).

Campagne de sociofinancement

M. Pivtorak, qui exerce depuis 26 ans, dont les neuf dernières années à Saint-Michel-Archange (à ne pas confondre avec l’église St. Michael’s and St. Anthony’s du Mile End), est dépassé. Tout en essayant d’aider ses paroissiens, il ne sait pas si son église restera ouverte et sa recherche de financement a peu de succès. Il a fait quelques travaux d’urgence, mais doit confier l’essentiel à des ouvriers spécialisés qu’il est incapable de payer.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Des dégâts imputables aux infiltrations sont bien visibles à l’intérieur du bâtiment.

Le coût total représente une somme de 400 000 $ à 500 000 $, dit-il. En novembre 2022, l’église a lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe. Objectif : 200 000 $. À ce jour, seulement 2265 $ ont été amassés.

« Nous avons aussi envoyé des lettres aux membres de la paroisse et avons collecté entre 4000 $ et 6000 $ », dit le prêtre dont les propos sont traduits par un de ses fils (le mariage est autorisé chez les catholiques ukrainiens).

Situé à l’intersection de la rue Hochelaga dans l’arrondissement de Ville-Marie, le bâtiment appartient à l’Éparchie ukrainienne catholique de Toronto et de l’est du Canada.

Éparchie Définition : « Circonscription civile et territoriale correspondant au diocèse, dans les Églises d’Orient. » Source : Dico en ligne Le Robert

« Ils n’ont pas d’argent pour nous aider », dit le prêtre. Un appel aux bureaux de l’éparchie, à Toronto, est demeuré sans réponse.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Boîtes de denrées non périssables destinées aux réfugiés ukrainiens

La Ville de Montréal a pris connaissance de la situation à la suite de notre appel.

« Bien que l’ordre d’instaurer un périmètre de sécurité ait été dicté par la compagnie d’assurances sans en informer l’arrondissement de Ville-Marie, les équipes de celui-ci se sont immédiatement mises en contact avec la direction de l’église afin d’obtenir un état de la situation et suivre cette situation de près, indique Catherine Cadotte, attachée de presse de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est également mairesse de l’arrondissement de Ville-Marie. Le maintien des activités de cette église est important, tout comme la sécurité des installations et des personnes qui y sont. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’intérieur de l’église Saint-Michel-Archange

De son côté, l’arrondissement de Ville-Marie signale que la responsabilité des travaux revient au propriétaire, mais que la Ville s’engage à l’accompagner pour l’obtention d’un permis. « À noter également que des programmes d’aide financière à la rénovation pourraient être accessibles au propriétaire », ajoute-t-on.

Depuis 1911

Fondée en 1911, la paroisse Saint-Michel-Archange a acheté un terrain, destiné à la construction de l’église, en 1913. L’édifice actuel date de 1954.

Les réfugiés ukrainiens arrivant à Montréal viennent y chercher nourriture et produits de première nécessité, entreposés dans la nef et le centre communautaire adjacent. Si l’église devait fermer, la communauté relocaliserait le centre d’aide aux réfugiés, nous a fait savoir Michael Shwec, président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens Canadiens.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE D’origine ukrainienne par leur père, les sœurs Doris et Janie Smaha font du bénévolat depuis un an au centre communautaire de l’église Saint-Michel-Archange.

Ironiquement, l’église a connu un regain de fréquentation depuis l’arrivée des réfugiés. « Avant, nous comptions de 50 à 70 fidèles à la messe du dimanche. Il en vient maintenant 150, et encore plus pour les fêtes les plus importantes », dit le prêtre.

« Et saint Michel archange ? Vous vient-il en aide, monsieur Pivtorak ?

— Je lui envoie des prières tous les jours ! »