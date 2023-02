Fraude en transport collectif

Des chauffeurs dénoncent les usagers qui ne paient pas

De plus en plus d’usagers du transport en commun de la métropole embarquent sans payer, dénoncent des chauffeurs et leur syndicat, réclamant une meilleure surveillance. La Société de transport de Montréal (STM), quant à elle, se dit en action, mais avoue ne pas pouvoir documenter entièrement le phénomène.