(New York) Un homme au volant d’un camion U-Haul a fait une embardée sur le trottoir et a percuté des conducteurs de scooter à New York lundi, tuant une personne et en blessant sept autres avant que la police ne puisse coincer le véhicule contre un bâtiment après une poursuite de plusieurs kilomètres.

Michael R. Sisak Associated Press

Un homme de 44 ans a été déclaré mort quelques heures après avoir été frappé et grièvement blessé, selon un responsable des forces de l’ordre, qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Le chaos s’est déroulé sur une heure alors que le conducteur du camion traversait le quartier animé de Bay Ridge, à Brooklyn, frappant des gens à plusieurs endroits le long du chemin avant de virer sur et hors d’une autoroute alors que la police le poursuivait.

La commissaire de police Keechant Sewell a décrit les actions du conducteur comme un « déchaînement violent à travers Brooklyn », mais a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve d’« implication dans le terrorisme ».

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS Au terme d’une poursuite, la police a finalement pu immobiliser le camion en le coinçant contre un bâtiment.

La police a intercepté le conducteur à plus de cinq kilomètres de Bay Ridge, près de l’entrée d’un tunnel menant de Brooklyn à Manhattan.

Le chauffeur a été arrêté. La police ne l’a pas immédiatement identifié, mais son fils l’a identifié comme étant Weng Sor, 62 ans, et a déclaré à l’Associated Press qu’il avait des antécédents de maladie mentale.

« Très souvent, il ne prend pas ses médicaments et fait quelque chose comme ça. Ce n’est pas la première fois qu’il est arrêté. Ce n’est pas la première fois qu’il va en prison », a déclaré Stephen Sor, âgé de 30 ans, dans une entrevue devant son domicile de Brooklyn.

PHOTO SHANNON STAPLETON, REUTERS Le camion appartient à l’entreprise de location de véhicules U-Haul.

Il a reconnu son père à partir de photos de son arrestation, publiées sur les réseaux sociaux.

Le premier signalement d’un camion percutant des piétons et des cyclistes est arrivé à 10 h 30, a indiqué la police, et d’autres informations ont suivi alors que le véhicule se déplaçait dans une section achalandée de Brooklyn.

Katherine Aronova a dit avoir vu le U-Haul griller un feu rouge, heurter un livreur sur un vélo électrique au milieu de la route et le traîner sur une courte distance.

« Sa tête était couverte de sang », a raconté Mme Aronova. « Il était inconscient », et ses chaussures étaient éparpillées sur le trottoir. « Le vélo électrique a été complètement détruit. »

Une vidéo de caméra de sécurité a montré le camion coupant un scooter, montant sur un trottoir et manquant de percuter un piéton, qui a plongé pour se mettre en sécurité juste à temps. Une voiture de patrouille a ensuite suivi le camion sur le trottoir à grande vitesse.

« J’étais sous le choc et je ne savais pas ce qui se passait jusqu’à ce que je voie que la patrouille de police le poursuivait », a mentionné une témoin, Andrea Vasquez, en espagnol. « Dieu merci, cet homme a évité le pire », a-t-elle ajouté à propos du piéton qui a évité la collision de justesse.

Une vidéo aérienne d’hélicoptère de presse a montré le camion sur un trottoir après la fin de la poursuite, son chemin étant bloqué par une voiture de police. Les autorités ont examiné le véhicule pour s’assurer qu’il ne contenait pas d’explosifs.

Le fils du chauffeur a précisé que son père vivait à Las Vegas depuis quelques années. Il ne lui parlait pas souvent et il a été complètement pris au dépourvu lorsqu’il s’est présenté à Brooklyn au milieu de la nuit, il y a environ une semaine. Il a décrit sa relation avec son père comme « houleuse », disant prendre ses distances.

Un porte-parole du maire de New York Eric Adams a déclaré qu’un suspect était en détention.

« Il n’y a pas d’autres menaces crédibles pour le moment », a écrit Fabien Levy sur Twitter.