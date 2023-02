Deux enfants sont morts et six autres ont été blessés à la suite du drame de Laval.

Des véhicules, lourds et moins lourds, ont tristement été utilisés dans de nombreux attentats ces dernières années. Désignés alors comme des « véhicules-béliers », les bilans en termes de blessés et de morts de ces évènements tragiques se comptent souvent au pluriel. Rappel de quelques-uns de ces drames.

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Après une poursuite en voiture, Martin Couture-Rouleau a foncé en hurlant vers les policiers, deux couteaux à la main. Les agents l’ont abattu de 11 balles.

Le 20 octobre 2014, un individu radicalisé, Martin Couture-Rouleau, percute deux membres des Forces armées canadiennes à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la Rive-Sud de Montréal, après avoir appelé au 9-1-1 pour exiger que le Canada se retire de la Coalition contre l’État islamique. Après une poursuite en voiture, il a foncé en hurlant vers les policiers, deux couteaux à la main. Les agents l’ont abattu de 11 balles. L’attaque est considérée comme une opération terroriste motivée par des convictions idéologiques. Couture-Rouleau agissait seul.

Nice, France

Le 14 juillet 2016 à Nice, en France, un camion s’élance dans la foule compacte rassemblée sur la Promenade des Anglais à l’occasion du défilé du Jour de la Bastille. Le drame, rapidement classé comme un acte terroriste et revendiqué par le groupe armé État islamique, cause la mort de 86 personnes et fait plus de 450 blessés. L’auteur de l’attentat, un Tunisien résidant en France, a été abattu par les forces de l’ordre. Il s’agit depuis de l’un des pires attentats les plus meurtriers commis en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

Londres, Royaume-Uni

Le 22 mars 2022, un Britannique de 52 ans converti à l’islam et connu des services de police avait fauché plusieurs piétons sur le trottoir du pont de Westminster, au cœur de Londres, avant de poignarder à mort un policier devant le Parlement britannique. L’attaque a fait cinq morts, dont quatre sur le pont. L’assaillant avait ensuite été tué par balle par un policier.

Charlottesville, Virginie

Le 12 août 2017 à Charlottesville, en Virginie aux États-Unis, des centaines de membres de l’extrême droite manifestent sous la bannière du mouvement « Unite the Right » pour protester contre le projet de la municipalité de déboulonner une statue du général confédéré esclavagiste Robert E. Lee. Au terme de ce rassemblement, des heurts éclatent entre suprémacistes blancs et contre-manifestants. Un sympathisant néonazi fonce alors en voiture dans une foule de manifestants antiracistes, tuant une jeune femme de 32 ans, Heather Heyer, et faisant 19 blessés.

Toronto, Canada

PHOTO AARON VINCENT ELKAIM, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L'auteur de l'attaque de Toronto a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans.

Le 23 avril 2018 à Toronto, Alek Minassian utilise son véhicule, une camionnette de location, pour foncer dans une foule de piétons rassemblée sur un trottoir du centre-ville de la métropole canadienne. Sur le coup, l’attaque fait 10 morts et plus de 16 blessés. Une autre femme perdra la vie trois ans plus tard, des suites des blessures subies ce jour-là. Arrêté peu de temps après, Minassian a finalement été condamné l’été dernier à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour cet attentat, considéré comme l’attaque au véhicule-bélier la plus meurtrière de l’histoire du pays.